La Inspección de Trabajo detectó 14.292 infracciones en jornadas y horas extra en 2023

La Inspección de Trabajo detectó 14.292 infracciones en 2023 por incumplimientos en jornadas y horas extraordinarias con sanciones que sumaron 15,5 millones de euros, según datos provisionales del organismo.

En total, el año pasado se realizaron 35.501 actuaciones y se extendieron 9.226 requerimientos con 147.861 trabajadores afectados en el caso de empresas con infracciones por "tiempo de trabajo y horas extraordinarias", según cifras del Ministerio de Trabajo adelantadas este miércoles por El País.

En todos los casos son datos superiores al año previo: en el de las infracciones el alza es del 45 % y en el de trabajadores, del 31 %.

Se trata no obstante de cifras provisionales que pueden variar ligeramente en la publicación de la memoria definitiva del organismo, explican las mismas fuentes.

El control de las horas extras y el cumplimiento de la jornada laboral es una de las líneas de actuación de la Inspección y prioridad del Ministerio de Trabajo que aborda esta legislatura la reducción de la jornada laboral máxima hasta dejarla por ley en las 37,5 horas en 2025.

En esa negociación, Trabajo también ha planteado a los agentes sociales cambios en materia de registro horario para digitalizarlo y hacerlo accesible a distancia para la Inspección de Trabajo, así como un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral.

En este último punto, Trabajo quiere no sólo elevar cuantías sino introducir otros cambios como, por ejemplo, que la multa no sea por empresa, sino por trabajador cuyo derecho se haya vulnerado.

"Las sanciones en materia de tiempo de trabajo no son disuasorias, no consiguen su objetivo. No es sancionar, recaudar, sino que cumplan con sus obligaciones", explicaba en ese momento el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.EFECOM

