La comisión para la asamblea de IU se reunirá para ver si hay candidatura de unidad en torno a Rego o lista alternativa

El secretario de Organización de IU, Ismael González, ha apoyado la decisión de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de aspirar al liderazgo de IU y ha avanzado que convocará en breve la comisión preparatoria de la Asamblea Federal, con el objetivo de valorar si se puede articular una candidatura de consenso en torno a ella o, si por el contrario, hay otra propuesta alternativa. Así lo ha indicado mediante un mensaje en redes sociales tras el anuncio de Rego esta mañana como candidata a coordinadora general en el proceso asambleario, un movimiento que ha motivado reproches en una parte del partido por no disponerse aún de una candidatura de unidad entre sectores. El responsable federal de Organización, que coordina dicha comisión preparatoria del proceso congresual del mes de mayo, ha enfatizado ante el revuelo generado por el anuncio de Rego que IU "es una organización democrática que elige sus direcciones y cargos públicos por sufragio universal". Eso sí, ha proclamado que es una "excelente noticia" que se presente como candidata una compañera, en este caso Rego quien ha oficilizado su decisión una vez aprobados los documentos políticos de la dirección en la Coordinadora Federal, cumpliendo así con lo que establece el reglamento y las normas de la XIII Asamblea Federal. Por tanto, convocará la comisión preparatoria del proceso congresual para valorar "si se puede articular una candidatura de consenso en torno a la propuesta de Sira, u otra propuesta que pueda haber". En consecuencia, ha felicitado el paso dado por la ministra y "anima a trabajar desde el acuerdo político para construir una candidatura de consenso". Y en caso de que no fuese posible, ha prometido que un proceso con varias listas será democrático y garantista para el conjunto de la afiliación de IU". Rego ha defendido que su candidatura a liderar IU tiene "vocación unitaria" y que hay tiempo "de sobra" para llegar, hasta la celebración de la asamblea en mayo, a un consenso para la nueva dirección con todos los sectores de la formación. REPROCHE DE AMANDA MEYER Sin embargo, la coportavoz de la ejecutiva federal de IU, Amanda Meyer, que también es dirigente del PCE y muy vinculada a la federación andaluza de la formación, ha reprochado a la ministra que anunciase ya su candidatura, interpretando que de esta forma estaba renunciando a un acuerdo de unidad de cara a la asamblea. "Desde el respeto a tu decisión (en alusión a la ministra), lamento la renuncia al acuerdo para tener la mejor dirección, la más representativa y la más cohesionada para dirigir IU. Son muchos los meses que venimos trabajando por alcanzar la máxima unidad en torno a la política. Y en primarias", ha manifestado a través de un mensaje en la red social 'X'. En este debate también ha entrado el dirigente federal Carlos Sánchez Mato, quien ha asegurado que "lo mejor" para la organización es articular un "gran acuerdo que recoja la diversidad de IU". "Como humilde militante espero cooperación entre las diferentes sensibilidades y no competición", ha apostillado.