HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

PRESUPUESTOS 2024

Sánchez decide renunciar a los presupuestos de este año y trabajar ya para los de 2025

Óscar Puente: no es "ningún drama" no aprobar los presupuestos de 2024 y dejarlo para 2025

PRESUPUESTOS GENERALITAT

Aragonès adelanta las elecciones catalanas al 12 de mayo tras fracasar sus presupuestos

El Gobierno no ve en riesgo la estabilidad de la legislatura por los comicios catalanes

Los comunes se sacuden la responsabilidad del adelanto electoral y culpan a ERC y al PSC

Puigdemont: "Podré estar en el debate de investidura y me haría mucha ilusión"

Turull da por hecho que el candidato de JxCat a la Generalitat el 12M será Puigdemont

Illa celebra el adelanto electoral: "El PSC está preparado y yo estoy preparado"

DÍAZ AYUSO

Sánchez pide a Feijóo que exija la dimisión de Ayuso aunque "le cueste su puesto"

Ayuso asegura que es Hacienda quien le debe a su pareja 600.000 euros: "No hay trama"

CASO KOLDO

El PP apunta directamente a Sánchez por los supuestos vínculos de su mujer con el caso Koldo

La comisión de investigación del Parlament balear llamará a Armengol, Ábalos y Koldo

AIR EUROPA

Air Europa ha pagado 95 millones de las ayudas publicas concedidas en la pandemia

PODER JUDICIAL

Las posiciones sobre la reforma del CGPJ siguen alejadas pero PP y PSOE seguirán negociando

CIS BARÓMETRO

El PP adelanta 2,7 puntos al PSOE en plena explosión del caso Koldo, según el CIS

REY JUAN CARLOS

El rey Juan Carlos aterriza en Galicia en su primera visita a España en 2024

PARTIDOS IU

La ministra Sira Rego presenta su candidatura para liderar Izquierda Unida

CRISIS DESAHUCIOS

Los desahucios caen un 30 % en 2023 y tres cuartas partes se deben al impago del alquiler

SOCIEDAD MAYORES

Las quejas de los mayores por discriminación están vinculadas a brecha digital y cuidados.

INDITEX RESULTADOS

Inditex supera los 5.000 millones en beneficio en su segundo año consecutivo de récord

PRISIÓN SUCESOS

Un preso mata a una cocinera de la cárcel Mas Enric de Tarragona y se suicida

SUCESOS ROBOS

Detenidos seis ladrones especializados en robos en casas de futbolistas en Madrid

MUSEO PRADO

Goya, Velázquez, Rubens o Ribera viajarán del Prado a 18 ciudades españolas.

FESTIVAL MÉRIDA

Racismo, violencia machista y humanismo impregnan la programación del Festival de Mérida

Y LOS TEMAS DE EFE...

ENTREVISTA | "Hay que cambiar cómo enseñar las matematicas de primaria y dedicarle más horas".

El profesor y matemático Pedro Ramos, uno de los pioneros en adaptar a España el "Método Singapur", que estudian 55.000 alumnos en nuestro país, aboga por cambiar el modo de enseñar las matemáticas desde primaria, dedicarle más tiempo y acabar con "el exceso" de asignaturas en la etapa de secundaria. Marina Segura Ramos

CRÓNICA | Cómo "los once de Alborán" gestionaron la mayor crisis migratoria de la isla.

Once militares integran el destacamento naval permanente de Alborán con la misión de defender la soberanía de la isla. Pero cada vez con mayor frecuencia deben auxiliar a los inmigrantes que arriban a este pequeño enclave situado a unos 50 kilómetros de la costa de Marruecos. Hace dos semanas tuvieron que hacer frente a la llegada de casi 200. Teresa Díaz

ENTREVISTA | Molly Manning Walker: "Hay una alarmante falta de educación sexual en los jóvenes"

Autora de uno de los debuts más aplaudidos del último año, 'How to have sex', la directora británica Molly Manning Walker (Londres, 1993) cree que hay una "alarmante falta de educación sexual" en los jóvenes y mucha confusión sobre qué significa el consentimiento. Magdalena Tsanis

