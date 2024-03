El PP pide la reprobación de Tezanos en el Congreso tras asociar la victoria de Rueda con "monjitas organizando el voto"

El PP impulsará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que busca la reprobación del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Félix Tezanos, quien asoció recientemente en un artículo la victoria de los populares en Galicia el 18 de febrero con "gratificaciones a mariscadoras" y "monjitas organizando el voto", entre otros pasos que atribuyó al "extraordinario activismo" popular para preservar el feudo gallego. En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que firma el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, los populares afean a Tezanos una gestión "sectaria y partidista" al frente del CIS, así como sus "reiteradas críticas y ataques contra líderes políticos del centro y la derecha de España, y contra los ciudadanos que ejercen libremente us derecho de sufragio". En el texto de la proposición no de ley, los populares inciden en que estas prácticas han tenido "como última expresión" las "acusaciones infundadas para intentar empañar la contundente victoria del PP en las últimas elecciones autonómicas gallegas". La última polémica la ha suscitado una reflexión que firma Tezanos en el número de marzo de la revista 'Temas', que dirige, titulado 'Nuevas encrucijadas y tendencias electorales'. En él, Tezanos esgrime que el hecho de que en su "gran feudo" el PP pudiera perder la mayoría absoluta, "como apuntaban varias encuestas, no solo las del CIS, la última semana", encendió "las alarmas" en las filas del PP. "De ahí el enorme activismo desatado durante esa semana, con gratificaciones económicas extraordinarias a las mariscadoras, mensajes enviados al personal sanitario prometiendo mejoras salariales y organizativas, monjitas organizando el voto de sus asilados e internos, etc", recoge el artículo, en el que, a renglón seguido, Tezanos incide en que "poco importa a toro pasado tan extraordinario activismo de última hora a la luz de los resultados electorales". Y concluye que los populares "ganaron de forma clara" y que sus resultados denotan "la potencia de la maquinaria electoral del PP y su notable combatividad". Al igual que dirigentes del PPdeG, Tellado ha sido muy crítico con Tezanos y en la pasada jornada le acusó de usar el organismo público para las campañas del PSOE, lo que a su juicio roza la "malversación". También le reprochó que "falta al respeto" de los gallegos al tratar de justificar su "enésimo error" de las encuestas hablando de gratificaciones y de "monjitas" llevando electores a los colegios. "ENORMEMENTE GRAVE EL DETERIORO DEL PRESTIGIO DEL CIS" En la exposición de motivos de la iniciativa, los populares inciden en que, desde su nombramiento, Tezanos "ha estado rodeado por la polémica" y ha esgrimido que "expresidentes del CIS, catedráticos de prestigio, politólogos y expertos del sector" denuncian las apreciaciones de parcialidad de rigor científico que se han acumulado" en el organismo desde su designación". "Es enormemente grave el deterioro del prestigio del CIS, así como el sectarismo ideológico que ha impuesto en esa institución", afean los populares, que ven "tanto más grave" que, "sin la más elemental objetividad y neutralidad por el cargo que ostenta", se dedique a "criticar e insultar por escrito a los dirigentes y votantes del PP". Sostiene la exposición de motivos que esta actitud "no es aislada", sino "reiterada a lo largo de los últimos años" y pone ejemplos: "desde llamar tabernarios a los votantes madrileños, a dudar de la capacidad de la presidenta Ayuso, pasando por equiparar al centro derecha y al PP con el partido nazi". Pero el PP considera que esta "actitud reprobable" ha "subido en su último artículo" en la revista 'Temas', donde, sostienen los populares, "insulta a los gallegos en general, a las monjas y mariscadoras en particular, en clara actitud machista", además de acusar a la formación que dirige Alfonso Rueda en Galicia, "sin ninguna prueba", de usar la Xunta para "objetener votos con prácticas irregulares a cambio de gratificaciones o recursos". Si el PPdeG, con su secretaria general, Paula Prado, a la cabeza, ha pedido la dimisión de Tezanos, los populares ratifican en su iniciativa que el Gobierno que le ha nombrado "acumula suficientes motivos para cesarlo". "Él carece de la dignidad necesaria para dimitir, por lo que es necesario, además de reiterar su obligada dimisión inmediata, que la Cámara, que representa a todos los españoles, muestre su rechazo a mantener un día más a personas como Tezanos al frente de instituciones democráticas", ha zanjado. COMPARECENCIA EN EL SENADO Asimismo, el PP ha solicitado la comparecencia de Tezanos en la Comisión Constitucional del Senado para informar sobre sus "peculiares valoraciones en los que los resultados electorales desmienten sus encuestas". Los de Alberto Núñez Feijóo quieren hacer valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para que Tezanos acuda a la Comisión Constitucional del Senado por las últimas encuestas, como las de Galicia, en la que los últimos sondeos erraron al prever que el PP podría llegar a perder la mayoría absoluta. En este contexto, el PP acusa a Tezanos de una "utilización de recursos públicos del organismo que preside para fines políticos partidistas".