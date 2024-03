El PP dice que la reconciliación de la amnistía es un "bulo" y el Gobierno replica hablando de corrupción

La portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que la 'reconciliación' que promete el Gobierno con la ley de Amnistía es "un bulo envuelto en un embuste dentro de una trola", a lo que la ministra Portavoz, Pilar Alegría, ha replicado diciendo que la corrupción es práctica diaria de los 'populares'. En la sesión de control en el Congreso, Álvarez de Toledo ha defendido que la Comisión de Venecia ha desautorizado la ley de Amnistía, que a su juicio está "redactada a cuatro manos con un golpista" y pensando ya en el siguiente paso, el referéndum de autodeterminación. BORRAR DELITOS A CAMBIO DE PODER "Venecia exige razones de reconciliación; a ustedes les mueve la ambición --ha afirmado--. Sánchez es el artífice de la operación de corrupción sin precedentes, nunca unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos a cambio del poder, a cambio de manejar 450 mil millones de euros. Esa es la cifra de su corrupción y Koldo un aprendiz". Su conclusión es que la "reconciliación" que promete el Gobierno es en realidad "corrupción práctica" y "desgarro" en la socidedad: "Son ustedes un bulo envuelto en un embuste dentro de una trola", ha enfatizado. Frente a ello, la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno ha replicado que Alvarez de Toledo no entiende la "reconciliación" pese a que, en su opinión, se ha ido "reconciliando" con los sucesivos líderes del PP. Incluso ha recordado que Alberto Núñez Feijóo dijo de ella que "pierde los papeles, crispa y provoca": "Han pasado cuatro años de esas palabras y usted no ha cambiado nada", ha apostillado. FALTA HUMILDAD Y a partir de ahí, ha dicho que en la práctica diaria del PP están palabras como "comisionar, defraudar, engañar, insultar, amenazar, privatizar, enfrentar o cobrar, preferiblemente en dinero B". "Les voy a aconsejar que a ustedes les hace falta mucha más humildad, porque no están ustedes para dar lecciones de nada ni a nadie --ha remachado--. Hablan mucho de la Constitución, pero la única que entienden es la constitución de empresas pantallas para defraudar a Hacienda"