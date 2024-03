El PP catalán compara al Govern con termitas aladas "destinadas a parasitar la economía catalana"

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha comparado al Govern con termitas aladas "destinadas a parasitar la economía catalana". Así se ha pronunciado este miércoles en el pleno del Parlament en el que se debaten las seis enmiendas a la totalidad a las cuentas --de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs y PP--, y después de que el Govern no haya logrado por ahora los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos, ya que solo cuenta con el apoyo de PSC-Units y ha reunido 66 de los 68 votos necesarios. Ha criticado que "no perdonan ni un euro" tras detallar buena parte de los 200 organismos de la Generalitat, de los que ha dicho que solo 20 o 25 son necesarios y que el resto son, en sus palabras, estructuras duplicadas, triplicadas o, incluso, cuadriplicadas. "Dicen que quieren la independencia, pero en realidad lo que hacen es vivir del deseo de la independencia de algunas ánimas cándidas que todavía creen en ustedes y se dejan manipular por unos patriotas de 'nyigui-nyogui' y de 'fireta', es decir, todos ustedes", ha añadido. Ha asegurado que el Govern ha creado una "estructura elefantiásica solo al servicio" de los partidos, que, en sus palabras, ha servido para colocar a amigos, familiares y cargos de partido a miles. FRACASO DE LAS TRANSFORMACIONES Fernández ha asegurado que el Proyecto de Presupuestos consolida "el fracaso" de las transformaciones verde y feminista del Govern, y que no responden a las necesidades de la sociedad catalana. Asimismo, ha dicho que las cuentas son "de supervivencia y auxilio mutuo entre dos gobiernos moribundos", en referencia a los Ejecutivos de Pedro Sánchez y de la Generalitat.