El PP busca hoy otra votación en el Congreso para exigir al Gobierno que rectifique su posición sobre el Sahara

El PP defenderá este miércoles una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que retome la política de "neutralidad" y recupere el "consenso político" frente al conflicto del Sáhara Occidental, además de informar a la Cámara de sus pactos con Marruecos. Desde que en 2022 decidió apostar por el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, el PSOE ya ha sufrido varias derrotas en el Congreso por este tema ya que no cuenta con el respaldo de sus aliados parlamentarios, y esa soledad podría ponerse de nuevo de manifiesto este miércoles. En su proposición no de ley, que será debatida y votada en la comisión de Asuntos Exteriores, los de Alberto Núñez Feijóo reclaman una política de Estado que "recupere" el consenso político y retome una posición neutral por parte del Gobierno de España frente al conflicto del Sahara Occidental. "El proceso de descolonización del Sáhara Occidental es uno de los contenciosos pendientes para la comunidad internacional y en el que España tiene un papel fundamental por el vínculo histórico con el territorio y sus compromisos en Naciones Unidas", comienza la iniciativa registrada. LA POLÍTICA CON MARRUECOS NO DA RESULTADO En ella, el PP recuerda que en marzo del año 2022, el presidente Pedro Sánchez firmó una carta dirigida al rey de Marruecos en la que "aceptaba romper" con más de cuatro décadas de posición común del Gobierno español. Una carta de la cual, además según reprochan, "seguimos sin conocer las razones" que llevaron a su envío y que se hizo pública a través de la casa real marroquí. "Se desconoce quién fue el redactor y quién fue el emisario", inciden, al tiempo han descartado que pudiese ser alguien vinculado al servicio exterior de España debido a los "numerosos errores" de la misma. Desde entonces, según el PP, han sido "numerosas" las exigencias dirigidas al Gobierno para que vuelva a la posición de "neutralidad" en el contencioso y para que facilite un acuerdo entre las partes. A esto, le suman además, la política con Marruecos, la cual consideran que sigue "sin dar ningún resultado". "Las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla continúan cerradas, no existe un calendario para la apertura de estas. Asimismo, se suspendió una audiencia entre el presidente del Gobierno y el rey de Marruecos en el marco de la XII Reunión de Alto Nivel entre ambos países, justo cuando el presidente del Gobierno estaba a punto de viajar hacia Marruecos", reprochan. Al igual que las "tensiones migratorias", las cuales creen que "siguen existiendo en el estrecho", pese a que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "reafirme constantemente" que la relación entre España y Marruecos es "mutuamente beneficiosa". QUE EL GOBIERNO INFORME Por todo ello, en su iniciativa, los 'populares' piden al Gobierno que impulse una política de Estado con la que se recupere el consenso entorno al Sáhara Occidental. Además, quieren que desde el Ejecutivo de Sánchez se informe ante el Congreso del calendario pactado con Marruecos para la reapertura de las aduanas comerciales, ya que "a día de hoy sigue siendo secreto". Y también que incrementen la cooperacón en los campamentos de refugiados saharauis y con Marruecos, "especialmente en las zonas afectadas por el terremoto del pasado mes de septiembre". Por último, reclaman su comparecencia en el Congreso para informar sobre las actividades y propuestas formuladas por el enviado del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, así como de la situación y trabajos de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).