El PP acusa a la ministra de Hacienda de "revelar datos confidenciales" del novio de Ayuso "en los medios"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "revelar datos confidenciales" en "los medios" de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien la Fiscalía de Madrid ha deunciado por un presunto fraude fiscal. Tellado se hace eco de las declaraciones que realizó Montero este martes en el Senado reclamando explicaciones a Ayuso al señalar que vive en un piso pagado "con fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones" en la venta de mascarillas en la peor situación de la pandemia. La vicepresidenta del Gobierno dijo que era "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parecen estar relacionados con presuntas causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión". Este miércoles, varios medios publican que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas, una cifra que Montero no dio en su comparecencia ante los periodistas. Tellado ha afirmado que "la ministra de Hacienda se atreve a revelar datos confidenciales de un particular en los medios". "Pretende tapar el caso de corrupción en el que están inmersos su partido y su Gobierno", ha aseverado. El portavoz de los 'populares' en el Congreso ha arremetido contra la vicepresidenta, a la que acusa de esta revelación. "Están muy nerviosos y cada día lo demuestran más, pero nada justifica tanta bajeza. Es repugnante", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial en 'X', antes Twitter. EL "GRAVE PRECEDENTE" QUE SIENTA EL PSOE Tras la comparecencia de Ayuso --en la que ha dicho que para ella "lo más sospechoso" es "ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político"--, desde 'Génova' han emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones por el 'caso Koldo'. "Parece lógico que Sánchez emule este ejercicio de transparencia que ha hecho Ayuso", han asegurado fuentes del la cúpula del PP, que denuncian que el jefe del Ejecutivo guarde silencio y no dé "la cara" ante la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que afecta a su Gobierno. Es más, fuentes del PP han subrayado que no consta que haya ningún vínculo contractual con la administración por parte del novio de Ayuso y han añadido que, en este contexto, este ataque del PSOE a la pareja de la presidenta madrileña sienta un "grave precedente". AFEAN A SÁNCHEZ "HABILITAR" EL ATAQUE A LAS PAREJAS Es más, los 'populares' creen que Sánchez y el PSOE --que han pedido la dimisión de Ayuso en la sesión de control al Gobierno del Congreso-- han dado vía libre al PP para pedir cuentas a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por sus contactos con Air Europea en plenas negociaciones durante el rescate de la aerolínea. "El presidente del Gobierno ha dado a un interruptor hoy y ha encendido una luz", han señalado fuentes del PP, que insisten en que la jornada de este jueves marca "un punto de inflexión" porque "ha habilitado" el ataque a las parejas y "piezas familiares". Por lo pronto, el PP ya ha anunciado que este jueves registrará una denuncia contra Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por los "vínculos" de su mujer con Air Europa.