El Govern no llamó a Sánchez para que intercediera para aprobar los Presupuestos de la Generalitat

El Govern no llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que presionara a Sumar para que los Comuns apoyara los Presupuestos de la Generalitat, según fuentes conocedoras. También han explicado que desde el domingo tenían claro que las cuentas catalanas no iban a prosperar, lo que finalmente se ha confirmado este miércoles en el pleno del Parlament y ha precipitado un adelanto electoral al 12 de mayo. El Govern firmó un pacto presupuestario con el PSC, pero no ha logrado reunir los apoyos suficientes --solo tenía 66 de los 68 votos necesarios-- para sacar las cuentas adelante, después de intentar negociar con los Comuns, Junts y la CUP.