El canon del agua entrará en vigor el 1 de enero de 2025 en Castilla-La Mancha y habrá bonificaciones y exenciones

El canon medioambiental del agua, de obligatorio cumplimiento en la Unión Europea, entrará en vigor el 1 de enero de 2025 en Castilla-La Mancha. Además, habrá bonificaciones y exenciones, de tal manera que habrá hogares que "ni siquiera lleguen a pagar" esta tasa. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno esta semana. Padilla ha recordado que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para el 2024 --que previsiblemente se aprobará este jueves en el pleno de las Cortes regionales--, se recoge el levantamiento de la suspensión de este canon, cuya recaudación irá destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha. Su aplicación, según ha recalcado Padilla, conlleva el desarrollo de un reglamento "para hacerlo de la mejor manera posible", por lo que ha explicado la portavoz que a pesar de que el Partido Popular "está diciendo otras cosas", el canon del agua "nunca se ha cobrado en Castilla-La Mancha y no se va a cobrar en el año 2024". Este gravamen, según ha recordado Padilla, se cobra prácticamente en todas las comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha lo va a aplicar "con el menor coste para los ciudadanos" y entrará en vigor el 1 de enero del año 2025. La incidencia del bolsillo en las familias de Castilla-La Mancha va a ser "muy pequeña", --un euro y poco en lo que tenga que ver con el recibo del agua--, pero además --ha dicho la portavoz-- se van a aprobar bonificaciones y exenciones, de manera que habrá hogares, incluso, que ni siquiera lleguen a pagar este canon del agua. SISTEMA DE TRAMOS El Gobierno de Castilla-La Mancha va a establecer un sistema de pago por tramos de consumo mensual, de manera que "pague más quien más consuma" ya que lo que se pretende es inducir al ahorro de consumo de agua, "un bien que es escaso". Así, Padilla ha detallado que estarán exentos del canon del agua, los primeros 10.000 litros consumidos cada mes, sea en una vivienda o en un establecimiento. Teniendo en cuenta que este consumo, por las estimaciones hechas, en algunos casos va a superar los 10.000 litros al mes, habrá bonificaciones sociales que pueden llegar hasta el 100% en algunos casos. Estas bonificaciones serán para familias numerosas, para víctimas de violencia de género, para personas vulnerables, y también se aplicarán en zonas escasamente pobladas. También habrá excepciones a la industria agroalimentaria. Y en lo que tiene que ver con las infraestructuras destinadas al uso deportivo, como por ejemplo piscinas municipales, también estarán exentos de este pago. Además, ha recordado Padilla, el Gobierno regional ha establecido que cuando se aplique el canon, el 25% de lo percibido irá destinado a los ayuntamientos para que con este dinero puedan ejecutar inversiones en las infraestructuras del ciclo integral del agua que sean de su competencia. No solo se está trabajando en el desarrollo de un reglamento por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que se está trabajando también en aplicaciones informáticas que faciliten la gestión a los ayuntamientos y, por lo tanto, evitar la carga burocrática y administrativa, e incluso hay que desarrollar, "una prueba más de que no se ha emplazado todavía el canon de agua", el modelo de recibo, que "ni siquiera todavía está en marcha". Dicho todo esto, ha pedido al PP --cuyos alcaldes se concentrarán este jueves para exigir que se paralice la aprobación del canon-- que hay que tener "menos demagogia" a la hora de hacer política, porque "ellos prometen que van a bajar la presión fiscal y a subir las prestaciones, pero hacen lo contrario, suben los impuestos y dan el tijeretazo a los servicios públicos". Además, ha solicitado a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en Castilla-La Mancha que "sean sinceros con sus ciudadanos" y que les expliquen que la subida del agua este 2024 "nada tiene que ver" con la aplicación del canon del agua porque "no está en vigor" y esa subida del agua "responde solo y exclusivamente a su decisión". También ha cargado contra los dirigentes del PP por organizar concentraciones frente a las instituciones "para pedir que se incumpla la ley, que se incumpla con Europa y ponernos en riesgo de someternos a sanciones como comunidad autónoma por incumplir la ley".