El alcalde de Almendralejo señala que el detenido por el ataque a la sede del PSOE local tiene perfil de "ultraderecha"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha tachado el ataque a la sede del PSOE en dicha localidad como "un auténtico atentado" y un "delito de odio" y, en relación al cual, ha señalado que no es juez pero que la persona que presuntamente lo ha llevado a cabo y que fue detenida tiene "un perfil de la ultraderecha más radical" y lo ha hecho "conscientemente". "Menos mal que tenemos dos puertas allí en la sede, que si no se mete dentro y la destroza, ¿no?", ha apuntillado el regidor socialista, para quien "no se trata de ni una gamberrada ni un acto vandálico cualquiera" sino que "esto es un auténtico atentado y es un delito de odio". Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por dicho ataque, al hilo del cual ha explicado que "hasta por ejemplo Vox ha relacionado esto con las mascarillas" en alusión, sin citarlo, al hallazgo en unos almacenes en el Palacio del Vino de Almendralejo --cedidos a la administración sanitaria por el consistorio de dicha localidad-- de miles de mascarillas de 2020 con carteles del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y etiquetas de 'no utilizar'. "No sé qué tiene que ver una cosa con la otra", ha admitido, para remarcar que este tipo de asuntos no se pueden tomar "a broma" y que en los partidos políticos "habrá gente indeseable, habrá opiniones con las que no se esté de acuerdo o acciones", y que para eso están las manifestaciones legales, pero que esto se trata de "un atentado" que no se debe "permitir", porque "al final" los partidos, como ha señalado la presidenta de la Junta, María Guardiola, son "un poco el pilar de la democracia". "¿Qué tendremos elementos indeseables? Pues echémoslos nosotros", ha ahondado, junto con que desconoce qué ha declarado el presunto autor tras su detención y que es un tema que lleva la Policía, a la par que ha agregado que "ahora" lo pasarán al ámbito judicial, así como que el partido se personará "y por supuesto examinará todo". Sobre el citado ámbito de ultraderecha referido al detenido, Ramírez ha matizado que en Almendralejo se conocen todos y que "las cámaras lo han cogido" y esta persona "no se ha ocultado, ha alquilado una máquina desde Mérida, se la ha llevado de su casa allí y ha tumbado aquello", de modo tal que "obviamente" saben quién es y, además, se ha grabado en vídeo "jactándose de ello antes de ir a la policía un poco a entregarse". "Ha grabado el hecho y en las redes sociales encima algunos ríen la gracia", ha condenado. En este sentido e interpelado por la presencia de grupos o pequeños grupos de ultraderecha o ultraderecha radical en Almendralejo, ha indicado que ha habido actuaciones y épocas, antes de todo lo que "se ha montado con la amnistía" y firmados como Bastión Frontal, desde donde han hecho "muchas pintadas" o un mural que hay enfrente del ayuntamiento de mujeres ilustres "lo destrozaron". "Se ha llegado a ese tipo de cosas, que las rechazo y por supuesto no me gustan", pero el ataque a la sede el PSOE cree que "ya pasa de castaño a oscuro" según el primer edil, a quien le consta que dicho presunto autor está relacionado con Bastión Frontal. Finalmente, ha especificado que Almendralejo es una ciudad "muy tranquila" y los grupos políticos no están en el pleno del ayuntamiento "crispados como puede haber en otros" y tienen una "buena relación", ante lo que ha reconocido que ha echado de menos y le ha dolido que no les hayan llamado desde PP y Vox a nivel local, y en concreto sus líderes, para solidarizarse y ha agregado que si hubiera sido en sus sedes sí que lo hubiera hecho. El alcalde de Almendralejo ha hecho estas declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en la Delegación del Gobierno.