El ala Juanjo Catela renueva con el Barça hasta 2026

Barcelona, 13 mar (EFE).- El ala zurdo Juan José Camacho Pérez 'Catela' y el Barça alcanzaron un acuerdo para renovar el contrato del internacional español, que vencía este verano, hasta el 30 de junio de 2026, según anunció este miércoles la entidad azulgrana.

"Mi prioridad siempre ha sido quedarme aquí. No hay un sitio mejor que el Barça para intentar ganar títulos y mejorar día a día, o sea que no he tenido ninguna duda", afirmó el futbolista gaditano, que en abril cumplirá 29 años, a los medios de comunicación del club.

Catela llegó libre al Palau Blaugrana en marzo de 2022 procedente del extinto Samara ruso, aunque por razones burocráticas no pudo debutar con el conjunto catalán hasta la temporada siguiente, la 2022-2023, en la que levantó una Supercopa de España y una Copa del Rey.

"Al principio me costó un poco cuando empecé a jugar, me faltaba un poco de ritmo de competición, pero poco a poco me he ido encontrando bien y mejorando en muchas facetas. Estoy muy contento de haber ganado muchos títulos y seguiremos luchando por lo que viene", comentó el jugador andaluz.

Catela, que es una pieza clave en los esquema del técnico Jesús Velasco por su talento en el uno contra uno, aseguró que se siente "importante" en este Barça y confía en que este final de curso "sea como el del año pasado o un poco mejor".

Esta es la tercera renovación que realiza el Barça de fútbol sala en los últimos meses tras las del pívot Pito (2027) y el portero Dídac Plana (2028), y todo apunta a que el próximo en extender su vínculo será el capitán Sergio Lozano, que termina contrato este verano. EFE

