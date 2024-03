Colectivos trans piden a Fiscalía que investigue el cambio de sexo de 37 personas en Ceuta

Madrid, 13 mar (EFE).- La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas han pedido a la Fiscalía que investigue si el anuncio de cambio de sexo de 37 militares y guardias civiles en Ceuta es un fraude de ley y, en el caso de que así sea, que se anulen los cambios registrales.

En un comunicado, estos colectivos trans han informado de que han enviado cartas a la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, al Defensor del Pueblo, a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI y a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para alertar sobre estos casos que tienen que ver con 37 militares y guardias civiles.

Piden a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad la apertura de un expediente al considerar que los medios han podido vulnerar el artículo 27.1 de la Ley Trans y Derechos LGTBI, que se refiere al trato digno que han de dispensar los medios cuando se refieren a colectivos ya vulnerables, "sin caer en estigma y cuestionamiento de derechos".

"No nos corresponde cuestionar la identidad de nadie, mucho menos afirmar lo que es o no un fraude de ley, por ello hemos exhortado a quienes tienen potestad para ello", ha señalado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, que advierte de que ser una mujer trans "no es ningún privilegio". EFE

