Azcón exige a Teresa Ribera "una alternativa a Biscarrués" y urge a terminar el recrecimiento de Yesa

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este miércoles a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "una alternativa a Biscarrués" y le ha urgido a terminar las obras del recrecimiento del pantano de Yesa. En rueda de prensa, Azcón ha afirmado que sigue pendiente de reunirse con la ministra y que entre los puntos del orden del día "tiene que estar una alternativa a Biscarrués", recalcando que Aragón necesita más inversión en infraestructuras hidráulicas "de lo que el MITECO está ejecutando en este momento". "Es más necesario que nunca poner el foco en el agua", ha continuado Azcón, para quien "es un error guiarse por lo que ocurría hace un año", recordando que el cambio climático continúa y habrá sequías más prolongadas "que van a necesitar soluciones distintas", de forma que "es necesario pensar en ciclos plurianuales". Ha comentado que muchos embalses tienen, a fecha de hoy, un nivel de llenado muy elevado, y que si el pantano de Yesa estuviera a una cota mayor podría haber más agua embalsada y se asegurarían muchos riegos, "no para este año, sino para otros muchos años". "Me gustaría que Yesa estuviera acabado hace muchos años, 2027 me parece tarde", ha opinado Azcón, quien ha exigido al Gobierno de España que "aclare las inversiones".