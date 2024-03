Azcón dice que "la justicia hará su trabajo" en el caso de la pareja de Ayuso y que "han acusado" a tres familiares

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que "la justicia hará su trabajo" en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Ministerio de Hacienda investiga por un asunto relacionado con la compra-venta de mascarillas. Ha observado que "han acusado a su padre, a su hermano y a una persona que no era su pareja" cuando ocurrieron los hechos. En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha señalado que Ayuso "no le pidió la declaración de hacienda cuando iniciaron la relación" y se ha mostrado convencido de que "esto no es casual". El jefe del Ejecutivo autonómico, también presidente del PP Aragón, ha dicho que le preocupa "extraordinariamente" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "sepa los datos fiscales que posiblemente se filtraran a los medios posteriormente, de forma que "ya sabía lo que iban a publicar los medios" este martes. "Cuando la mujer del presidente del Gobierno de España tiene que dar explicaciones y sale un expediente de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no creo en las causalidades", ha enfatizado Azcón, para quien "hay una parte importante del Gobierno que tiene que ver con este debate y este momento", recordando que "hay un caso preocupante, como es el de las mascarillas Koldo-Ábalos-Sánchez".