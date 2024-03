Ayuso recomienda a Sánchez que se relaje: "A lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recomendado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se relaje y ha deslizado que "a lo mejor lo que le conviene son unas vacaciones en República Dominicana". "Usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo", ha apuntado a continuación. Y es que, según ha trasladado, le ve "un tanto nervioso" y "usando el todos somos iguales" para "ganar unos días". Para Ayuso, "algo pasa" que tiene "al presidente en estas formas dando gritos en el Congreso los Diputados, pidiendo la dimisión de un presidente autonómico, faltando a todo". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Leganés, la dirigente ha defendido que su pareja, contra la que la Fiscalía de Madrid ha interpuesto una denuncia por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil, "no está en ninguna trama" sino que lo único que está sufriendo es una "manipulación de una inspección de Hacienda", que "solamente se ha orquestado" para hacerle daño a ella. Esto es, a su juicio, "la utilización de los poderes del Estado contra un particular". Ayuso ha considerado que Sánchez "está sentado en la corrupción política y económica" y ha remarcado que ni con esto "lo va a tapar". Cree que el presidente busca desestabilizarla a través de su "destrucción personal" pero afirma que "él único destruido aquí es él". "Quiero aclarar que no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid, que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa, donde todo huele a turbio", ha remarcado. A su parecer, "lo más sospechoso, lo más turbio", es ver "a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político". La jefa del Ejecutivo madrileño ha subrayado que ella es "libre" de subirse en el coche que quiera o de meterse en la cama que quiera pero no por ello tiene que dar explicaciones y ha incidido en que mi responsabilidad estuviera en si estuviera implicado "el dinero de la Comunidad" o si hubiera utilizado su cargo "para conseguir algo". "ME HAN VOTADO LOS CIUDADANOS" En cuanto a la petición de dimisión que ha hecho esta mañana el presidente en el Congreso de los Diputados ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso ha contestado que "esto no es Venezuela" y son los ciudadanos los que eligen a los representantes "en las urnas". "A mí por lo menos me han votado los ciudadanos en las urnas, cosa que a él no tanto. No está ahí precisamente porque le hayan votado los mismos, sino porque se ha aupado a lomos de una coalición que está votando lo que todos sabemos que es el mayor escándalo en democracia, la ley más corrupta que hemos tenido en estos últimos años 45 años, que es lo que a él le mantiene ahí", ha trasladado a continuación.