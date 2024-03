Aragonès reprocha que PSC y Comuns se entiendan en el Gobierno pero no para las cuentas catalanas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reprochado al PSC y a los Comuns que su diferencia sobre el complejo turístico Hard Rock "ha impedido" los Presupuestos de la Generalitat 2024, pero que, a su vez, ambas formaciones sí estén de acuerdo en el Gobierno de coalición en La Moncloa. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha afirmado que el Hard Rock generaba dos visiones antagónicas entre los de Salvador Illa y los de Jéssica Albiach para que ambos grupos apoyaran las cuentas: "Esto no les impide que gobiernen juntos en España, pero se ve que sí ha impedido que los tres, incluyendo al Govern, pudiéramos aprobar estos presupuestos". Ha reiterado la "irresponsabilidad" de los partidos que no han avalado los presupuestos, que ha asegurado que eran los más expansivos de los últimos tiempos, y que el Govern pretendía potenciar partidas como educación, salud y la lucha contra la sequía. Además, ha criticado el 'no' de algunas formaciones "que han tumbado un presupuesto que es bueno y que es mucho mejor que los presupuestos que en años anteriores ellos sí habían votado". Después de que este miércoles las cuentas no hayan recibido apoyos suficientes en el Parlament, Aragonès ha decidido convocar elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo. Aragonès ha rechazado las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, que le ha acusado de cálculo electoral para que el eurodiputado de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no se pudiera presentar a estos comicios. "De ninguna de las maneras", ha respondido al ser preguntado sobre si esta convocatoria electoral pretende boicotear la candidatura de Puigdemont. Aragonès ha recordado que Puigdemont quedó en tercer lugar en las elecciones de 2021. CATALUÑA "SABRÁ DISCERNIR" "Las fechas de la ley de amnistía no las decido yo. De hecho, Junts decidió que retrasaba la ley de amnistía", ha recordado, y ha añadido que se alegraría del regreso de Puigdemont a Cataluña. En cuanto a las elecciones para el 12 de mayo, está convencido de que Cataluña "sabrá discernir a aquellos que han actuado responsablemente de aquellos que han actuado irresponsablemente" con el apoyo a los Presupuestos.