Aragonès adelanta las elecciones catalanas al 12 de mayo tras fracasar sus presupuestos

Barcelona, 13 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido adelantar las elecciones catalanas al próximo 12 de mayo, después de que el Parlament haya tumbado su proyecto de presupuestos por los "vetos cruzados" de grupos parlamentarios que, según ha denunciado, han actuado con "irresponsabilidad".

Aragonès ha solemnizado esta convocatoria de elecciones anticipadas en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, arropado por los consellers de su Govern, que han seguido su declaración institucional desde primera fila.

A primera hora de la tarde, el pleno del Parlament ha aprobado las enmiendas a la totalidad de JxCat, Vox, la CUP, En Comú Podem, Cs y PPC a los presupuestos de la Generalitat para este año y, acto seguido, Aragonès ha tomado la palabra para anunciar una reunión extraordinaria de su Govern, que se ha desplazado en bloque al Palau de la Generalitat para tomar la drástica decisión de dar por finalizada la legislatura y convocar nuevas elecciones.

"Mi objetivo era acabar la legislatura, pero los vetos cruzados de grupos políticos del Parlament impiden tener las condiciones para hacerlo posible. Cataluña se merecía una legislatura entera, la ciudadanía del país la merecía, y también merecía los mejores presupuestos posibles, pero ahora no es momento de lamentaciones sino de mirar hacia adelante", ha asegurado el president en la comparecencia.

Con este adelanto electoral, Aragonès buscará "que Cataluña se pueda dotar de un Govern con más fuerza para seguir haciendo avanzar el país, acelerar las transformaciones y hacerlo sin la dependencia de los inmovilistas", según ha dicho.

Aragonès ha reiterado que el adelanto electoral viene motivado por "la irresponsabilidad de los grupos políticos", a los que ha acusado de "poner por delante del país el partido" y de hacer "vetos cruzados" no contra el Govern, "sino contra los ciudadanos de Cataluña" y "los servicios públicos del país".

"Si han tenido la irresponsabilidad de decir que 'no' ante unos presupuestos como estos, no me quiero imaginar qué responsabilidad podemos esperar ante unos presupuestos diferentes", se ha preguntado el president.

Tras la decisión de Aragonès de adelantar elecciones, la campaña electoral dará comienzo el 26 de abril, de seguirse el calendario previsto habitualmente. EFE

