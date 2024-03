AMP- Abascal sitúa a Sánchez como "capo" de Koldo y el presidente pide "taparse un poco" antes de exigir "ejemplaridad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al presidente Pedro Sánchez de ser "el capo" del 'caso Koldo' y el jefe del Ejecutivo ha contestado pidiéndole que "se tape un poco" antes de hablar de "ejemplaridad" en la vida pública, recordando que dirigió una fundación donde "cobraba 90.000 euros sin saber bien a qué se dedicaba". Abascal ha preguntado a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la relación de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea Air Europa, que fue rescatada por el Ejecutivo. En concreto, ha querido saber por qué Sánchez "no se inhibió" en la concesión del dinero, habida cuenta de las reuniones de Gómez con representantes de la aerolínea y el presunto vínculo de esta empresa con el 'caso Koldo' que involucra al asesor del exministro José Luis Ábalos. Además, el líder de Vox ha aprovechado para cargar contra Sánchez por la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' catalán, afirmando que su Gobierno "ya sólo sirve como amparo de delincuentes y enemigos de España de toda condición" y "por eso ha rebajado las penas por sedición, malversación o violaciones". El objetivo último, según ha dicho, es que el jefe del Ejecutivo "goce de impunidad para seguir sentado en el banco azul (la bancada del Gobierno en el Congreso) y no en el banquillo (de los acusados)". LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO ES NOGUERAS En esta línea, ha asegurado que Sánchez "es el presidente de la mentira, no del Gobierno", y que la presidenta real, ha indicado, es la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, "la correveidile" de Carles Puigdemont y Marruecos. También ha querido avisar al líder del partido independentista de que "cuando venga" a España "estará donde se merece: en el banquillo de los acusados". Por último, Abascal se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reprocharle una oposición, a su juicio, no lo suficiente contundente. "Se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, de pedir la vuelta del PSOE de siempre, pues aquí lo tiene", le ha dicho. Así las cosas, le ha reprochado las negociaciones con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mediación europea. Este miércoles se reúnen los representantes de los dos partidos, Félix Bolaños y Esteban González Pons, para avanzar en la renovación de este órgano, cuyo mandato está caducado desde hace más de seis años. "Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como Sánchez", ha zanjado Abascal. SIN MENCIONES A 'KOLDO' En su respuesta, el presidente del Gobierno no ha hecho alusión al 'caso Koldo' ni a su esposa y se ha centrado en afear al líder de Vox sus "soluciones para España: ilegalizar partidos independentistas, su inhabilitación y colgarle por los pies", ninguna de ellas "compatible con la democracia". Así, sobre las "lecciones" de Abascal "de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción", ha mencionado que el líder de Vox "estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo y cobrando 90.000 euros, pero no se sabía muy bien a qué se dedicaba". También ha aludido a que el líder de Vox preside también la fundación de la formación, DENAES, "de forma vitalicia" y que "ha desviado siete millones de su partido". "El negocio del patriotismo tiene unos claros beneficiarios", le ha dicho a Abascal. Por último, el presidente ha reprochado a Abascal las "bravuconadas que profiere desde su escaño" pero ha asegurado que "entiende la frustración enorme" que, según él, sufre porque "se veía como vicepresidente del Gobierno en un gobierno presidido por Feijóo pero los españoles les mandaron a la oposición".