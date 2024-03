Almeida pide a Sánchez "tomar nota" de Cataluña y convocar elecciones: "Es casi imposible que apruebe presupuestos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tome nota" de Cataluña y que convoque elecciones generales por la "situación de ingobernabilidad que hay en España". "El adelanto electoral obedece a que no son capaces de aprobar los presupuestos. No tenemos que olvidar que los socios catalanes de Sánchez, aquellos que iban a garantizar la estabilidad al país, han tenido que convocar elecciones en Cataluña y están desestabilizando al Ejecutivo central", ha indicado a los medios de comunicación tras presentar la programación de Semana Santa en la Plaza de la Villa. Y es que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo, después de que el Parlament haya rechazado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat 2024. Para el regidor, esta situación significa que Sánchez "no va a poder aprobar sus presupuestos" por las elecciones vascas, las catalanas y las europeas. "Es prácticamente imposible que tenga la capacidad de sacar adelante sus cuentas", ha apuntado. Almeida ha manifestado también que los catalanes van a poder apostar por el PP, "una opción sensata de convivencia, progreso y de decir sí al futuro y no a todo". Asimismo, ha indicado que "los comicios de Cataluña ayudarán a cambiar el rumbo que está viviendo".