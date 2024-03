Albiach pide a Aragonès que el gobierno en funciones no decida nada sobre Hard Rock

Barcelona, 13 mar (EFE).- La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha considerado que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña es "una decisión coherente" porque el Govern de Pere Aragonès "es débil, de final de etapa y sin liderazgo" y ha pedido que el gobierno en funciones "no tome ninguna decisión sobre Hard Rock".

En un rueda de prensa en el Parlament, Albiach le ha recordado al presidente Aragonès que "quien tenía la obligación de articular una mayoría suficiente era él", y ha lamentado que haya querido "centrifugar responsabilidades" además de "actuar como si tuviera mayoría absoluta cuando en realidad sólo tenía una minoría absoluta".

"Ha sido la decisión más coherente -ha reconocido-, porque el de Pere Aragonès es un gobierno débil, de final de etapa, y sin liderazgo, ya que hemos visto cómo el PSC le ha marcado la agenda, y que no tenía un modelo de país claro", además de no haber sabido anticiparse a la sequía.

Según la líder de los comunes y virtual candidata a la presidencia de la Generalitat, la actual "tenía que ser la legislatura de las transformaciones, y los que pensaban que una legislatura de ERC podía ser distinta a una de Junts-ERC, se han equivocado, lo que hemos visto es continuidad".

Albiach, que no ha querido apoyar los presupuestos porque Aragonès no ha descartado tirar adelante el proyecto de Hard Rock en Tarragona, ha pedido al gobierno en funciones "que no decida nada sobre el Hard Rock" y que permita que "cualquier decisión al respecto se tome en la siguiente legislatura". EFE

