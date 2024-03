Albares defiende que reconocer a Palestina "no es una cuestión ideológica sino de justicia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido desde Jordania que el reconocimiento del Estado palestino, que el Gobierno se ha comprometido a realizar en esta legislatura, "no es una cuestión ideológica sino de justicia" En rueda de prensa con su homólogo jordano, Ayman Safadi, antes de reunirse con el rey Abdalá II, ambos han insistido en que la solución de los dos estados es la mejor vía para garantizar la paz en la región y la seguridad para Israel. "No es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia y de paz sobre la que la comunidad internacional no puede permanecer ajena por más tiempo", ha reivindicado el ministro, incidiendo en que "también es lo mejor para garantizar la seguridad de Israel y la paz y seguridad en Oriente Medio". Para que ese futuro Estado palestino "sea realista y viable", ha reconocido Albares, necesitará el apoyo financiero de la comunidad internacional, por eso, ha adelantado que cuando esto ocurra España brindará ese respaldo. El ministro ha enmarcado el reconocimiento en el marco de los esfuerzos en el medio y el largo plazo para evitar que una vez que cesen las hostilidades "esta sea la última vez que veamos este horror", al igual que la propuesta de una conferencia de paz, que respaldan ya, ha destado, 90 países. Safadi ha coincidido en que la solución de dos Estados es "la única manera" de evitar que la guerra se repita en la región. En este sentido, ha agradecido la postura mantenida por España para llegar al objetivo de "acabar con la ocupación y resturar la paz en base a la solución de dos Estados". España, ha añadido el ministro jordano, "es un socio" para la paz. Con Safadi, el ministro también ha abordado las relaciones bilaterales y ha procedido a firmar dos acuerdos, uno para renovar el mecanismo de consultas políticas y otro de colaboración entre la Escuela Diplomática y el Jordan Institute of Diplomacy. Además, ha reiterado el apoyo al proyecto de desalinización de Aqaba, una "prioridad" para la Cooperación Española. COOPERANTES Y VISITA A ESCUELA DE LA UNRWA Precisamente, el ministro ha iniciado la jornada con un encuentro con cooperantes españoles que trabajan en Jordania para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para ONG españolas así como para agencias de la ONU como UNRWA, a quienes ha agradecido la labor que realizan. Tras ello, se ha desplazado a uno de los diez campos de refugiados palestinos que gestiona la UNRWA en Jordania. En el reino hachemí viven unos 2,2 millones de refugiados palestinos, la inmensa mayoría de los cuales gozan de ciudadanía jordana. El campo de Talbieh, situado a unos 35 kilómetros al sur de Amán, es el más pequeño de todos. Es uno de los seis campamentos de emergencia que se erigieron tras la Guerra de los Seis Días en 1967 y cuando se construyó en 1968 estaba pensado para albergar a 5.000 refugiados palestinos y desplazados. En la actualidad viven en él algo más de 10.000 personas. Aquí, ha visitado una escuela para niñas, donde ha tenido ocasión de conversar con algunas de ellas en el aula de informática así como con algunas familias de refugiados. A todos ellos, Albares ha trasladado la voluntad de España de seguir respaldando a la UNRWA en la labor que realiza.