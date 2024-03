Abascal sitúa a Sánchez como "capo" de 'Koldo' y el presidente le pide "taparse un poco" antes de exigir "ejemplaridad"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al presidente, Pedro Sánchez, de ser "el capo" del 'caso Koldo' y el jefe del Ejecutivo ha contestado pidiéndole que "se tape un poco" antes de hablar de "ejemplaridad" en la vida pública, mencionando que dirigió una fundación donde "cobraba 90.000 euros sin saber bien a qué se dedicaba". Abascal ha preguntado a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la relación de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea Air Europa, que fue rescatada por el Ejecutivo. En concreto, ha querido saber por qué Sánchez "no se inhibió" en la concesión del dinero, habida cuenta de las reuniones de Gómez con representantes de la aerolínea y el presunto vínculo de esta empresa con el 'caso Koldo', que involucra al asesor del exministro José Luis Ábalos. En su respuesta, el presidente del Gobierno no ha hecho alusión al 'caso Koldo' ni a su esposa y se ha centrado en afear al líder de Vox sus "soluciones para España: ilegalizar partidos, su inhabilitación y colgarle por los pies", ninguna de ellas "compatible con la democracia". Así, sobre las "lecciones" de Abascal "de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción", ha mencionado que el líder de Vox "estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo y cobrando 90.000 euros, pero no se sabía muy bien a qué se dedicaba". (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))