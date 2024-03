Vox apoyará hoy la Ley ELA del PP y se queja de que la suya fue vetada por el Gobierno: "la pinza del bipartidismo"

El secretario general y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que su grupo apoyará este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PP de ayuda a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), si bien ha denunciado que la propuesta que en su día presentó Vox no ha podido llegar a debatirse porque fue vetada por el Gobierno de coalición, que ahora permite tramitar la del PP: "La pinza del bipartidismo", ha señalado. Al poco de arrancar la legislatura Vox presentó una proposición de ley de ayuda a los enfermos de ELA, pero no llegó a debatirse en el Congreso porque el Gobierno la vetó alegando que supondría un exceso de gasto presupuestario de más de 40 millones de euros. Lo que va a discutir este martes el Pleno del Congreso es la proposición que después presentó el PP, que sí ha contado con el visto bueno del Gobierno y que Vox, según ha dicho Garriga, va a apoyar su tramitación por compromiso con "las personas más débiles y más desfavorecidas". Eso sí, no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar el veto a su ley: "Curiosamente, eso que vetaban a Vox parece que no afecta al Partido Popular --ha subrayado--. Eso es la clara evidencia de esa pinza que están realizando el PSOE y el PP, esas ganas de apartar todas las iniciativas de Vox, pero cuando las plantea el PP, ahí está, el Partido Socialista apoyando". A su juicio, "a veces el bipartidismo está más preocupado en fortalecer sus privilegios y sus mecánicas de poder que en beneficiar el día a día de los españoles".