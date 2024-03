Sumar pide explicaciones a Ayuso por la denuncia a su pareja y anima a que lo haga sin insultar ni hablar de ETA

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la denuncia contra su pareja por presuntos delitos económicos, y ha animado a la dirigente 'popular' a que lo haga sin insultar, sin hablar "de ETA" o diciendo que "España se rompe mañana por la mañana". Así lo ha expresado el también líder de Más País en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha denunciado que además de la actual pareja de la presidenta madrileña, otros miembros de la familia de la dirigente "utilizan lo público como si fuera un botín", mencionado a sus padres, a su hermano y a una expareja. "Esto en las familias normales no pasa", ha ironizado. "La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que salir a dar explicaciones. Tiene que salir a dar explicaciones porque algo pasa con Ayuso y con su familia", ha dicho Errejón, recalcando que "todo lo que le rodea" a Ayuso "acaba haciendo negocios y negocios suculentos con la Comunidad de Madrid". En este sentido, el portavoz de Sumar en la Cámara Baja ha compartido su deseo que la aclaración que dé la presidenta madrileña "no fueran insultos" y que diga si hay algún tipo de "incompatibilidad o de fricción" con que la persona que tiene que cuidar de los fondos públicos "se rodee siempre de gente que saquea o que presuntamente saquea los fondos públicos". "Mucho me temo que en lugar de una explicación saldrá hablando, no sé, de ETA, de que España se rompe mañana por la mañana, de cualquier invención para que hablemos de cualquier cosa, menos de lo que está pasando", ha lamentado, animando a Ayuso a que dé una explicación "a ser posible sin insultos, pero quizás sea mucho pedir". Las declaraciones de Errejón tienen lugar después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria con un total de 350.000 euros, así como otro de falsedad en documento mercantil.