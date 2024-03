PSOE pide a Ayuso que diga "si sabía algo" de la denuncia contra su pareja y si su piso se pagó "con dinero defraudado"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reclamado este martes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que dé explicaciones sobre la denuncia contra su pareja por presuntos delitos económicos, si "sabía algo", y que aclare "si la compra de ese piso de un millón de euros ha podido realizarse, en parte, con dinero defraudado a todos los españoles". "Antes de pedir responsabilidades a Ayuso, lo que voy a exigir es que hoy mismo dé todas las explicaciones necesarias. Que nos diga si sabía o no algo de esto y de cómo ha podido beneficiarle", ha lanzado el socialista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Esta mañana se conocía, adelantado por eldiario.es y confirmado por Europa Press, que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la pareja de la mandataria autonómica tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en la que se refleja una investigación arrancada en 2022. En el texto se plantea que el empresario, vinculado al sector sanitario, podría haber defraudado casi 351.000 euros a través de un entramado de sociedades pantalla y facturas falsas. Ante ello, Juan Lobato ha reclamado que la presidenta salga y dé hoy mismo "la cara con transparencia y normalidad" para explique "si sabía o no algo de esto" "Es que no vale la doble moral en política. Con las barbaridades que hemos escuchado estos días y hoy vemos esto", ha proseguido el portavoz en alusión a los tensos debates políticos tras destaparse el 'caso Koldo'. Por último, ha trasladado su "confianza total en la justicia y en la Agencia Tributaria" recordando que él mismo forma parte de esta institución.