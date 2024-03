PNV cree que puede acordar con EH Bildu sobre nuevo estatus porque ahora defiende sus postulados, pero no un Gobierno

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que en esta próxima legislatura vasca puede haber un acuerdo con EH Bildu sobre nuevo estatus porque su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, ahora defiende los postulados de los jeltzales en materia de autogobierno. No obstante, no ve posible alcanzar con ellos un pacto para formar Gobierno porque lo que quiere la formación de la izquierda abertzale es "quitarles" del Ejecutivo porque "no va a entrar nunca de segundo" de los jeltzales. En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Ortuzar también se ha referido a las críticas al PNV por parte del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para señalar que entiende que "quiera sacar cabeza", pero le ha recordado que estando los socialistas en el Ejecutivo, se tiene que hacer corresponsable de "lo bueno y de los problemas también". El líder del PNV ha recordado que ayer oyó decir al candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, que "hace falta un nuevo estatus de autogobierno esta legislatura, que tiene que pasar por el reconocimiento nacional, las estructuras blindadas de las competencias, etc". "La semana pasada dijo que un nuevo estatus era para el 2030 y dibujó otro esquema de autogobierno completamente distinto del que hizo. ¿En medio que había pasado?, que tanto Imanol Pradales como yo en Madrid pusimos negro sobre blanco cuál va a ser la hoja de ruta, porque además está firmada en un acuerdo con Pedro Sánchez, y nosotros vamos a hacer que se cumpla para que en esta legislatura", ha subrayado. El líder jeltzale ha dicho que "zumban" al PNV porque, a su juicio, hace "renuncias", pero ha precisado que "esto que defendió ayer Otxandiano que era lo que defendía y defiende el PNV, y fue textualmente definido por Bildu como bajarse los pantalones ante Madrid". "Y no pudimos tener un acuerdo en el Parlamento Vasco, que hubiera sido lo deseable al final de la legislatura anterior, porque si hubiéramos tenido un acuerdo, hubiéramos podido hacer presión en Madrid a lo largo de estos cuatro últimos años", ha asegurado. Según ha subrayado, "no fue posible" acordar en el Parlamento Vasco "porque Bildu fue a unas posiciones maximalistas". "Y nosotros defendíamos lo que ahora dice el señor Otxandiano que hay que hacer. Pero lo que ahora dice Otxandiano que hay que hacer, no era lo que decía la semana pasada", ha insistido. Por ello, cree que él, con sus críticas a EH Bildu, no "embarra" la precampaña. "Creo que es hacer una crítica razonable frente a un oponente que está dándote todos los días lecciones, pero que luego, en la realidad, cuando llega el momento crítico de hacer una propuesta, su propuesta es lo más parecido posible a lo que dice el PNV", ha añadido. "EL GIRO ESTRATÉGICO" DE EH BILDU Andoni Ortuzar cree que "habrá mucha gente de Bildu que estará despistada con este giro estratégico". En este sentido, se alegra que el candidato a lehendakari ayer "enmendara la plana a lo que han hecho en los últimos años y a lo que dijo él la semana pasada", pero también se alegra "porque se van a ir centrando" los temas en los que se pueden poner de acuerdo. "Si la posición de Bildu en esta legislatura que viene ahora es la que expresó ayer Otxandiano, creo que va a haber posibilidades de acuerdo con el PNV. A partir de ahí, tendremos que hacer un esfuerzo para no ser sólo estas dos fuerzas, sino para que esté también el Partido Socialista. Ojalá esté también lo que quede del mundo de Sumar y de Podemos, y si estuviera el PP, aunque es casi ciencia ficción, mejor que mejor", ha indicado. A su juicio, si se fuera a Madrid con un consenso del 100%, "la fortaleza con la que vas a negociar es más grande". "Me conformaría con que los que estuvimos en el consenso del Estatuto de Gernika se amplíen con la entrada de Bildu (lo que supondría que solo se quedaría fuera el PP). Eso le daría una amplísima base social. De ahí iríamos a pactar con Sánchez y luego terminaríamos en un referéndum de aprobación del nuevo estatus con la ciudadanía vasca", ha indicado. Según ha recordado, esa es la "hoja de ruta" de su partido y la ve "posible para esta próxima legislatura". "En esos cuatro años próximos hay que intentar que esto sea así. También es importante que en Madrid haya cierta estabilidad, y ahí el PNV juega a la estabilidad, porque de esa estabilidad puede surgir un acuerdo político que ratifique, refrende el consenso entre vascos y vascas, y después lo podamos llevar a referéndum", ha insistido. PACTOS DE GOBIERNO Andoni Ortuzar cree "difícil", no obstante, que el PNV pueda alcanzar un pacto de Gobierno con EH Bildu. "Ellos vienen a quitarnos. Es evidente esa pretensión de suplantación que tienen. Es muy difícil porque, si llevan toda la legislatura diciendo que todo lo hacemos mal, con quien hace todo mal, va a ser muy difícil gobernar. Si tú quieres hacer lo contrario de lo que se está haciendo, va a ser muy difícil", ha insistido. Aunque reconoce que, para mucha gente es una "opción atractiva" la de un Ejecutivo de coalición PNV-EH Bildu, ha dicho que no hay que llamarse a "engaño". "No quiero echar un jarro de agua fría, pero prefiero ser honesto. Yo creo que Bildu nunca va a pactar con el PNV, no va a entrar de segundo a un gobierno del PNV jamás", ha subrayado. Asimismo, ha asegurado que, "si uno mira la tendencia última de Bildu, habla más de izquierda que de abertzale". "Está poniendo más el acento en las políticas de izquierda que en las políticas de país, en las políticas nacionalistas. Y en ese sentido, yo creo que, desde un punto de vista electoral, igual es una táctica inteligente, porque ahora estamos en un momento en España de buenos y malos, izquierdas o derechas, pros y contras, y en esa dicotomía, ellos tienen más fácil echarnos a nosotros al otro lado", ha dicho. Para Ortuzar, a EH Bildu quizá le sea "más complicado desposicionar al PNV" en materia nacionalista cuando ellos están yendo "al terreno" de los jeltzales. "Tácticamente es inteligente por su parte, pero eso hace también que ellos dejen bastante desatendido el flanco nacional", ha considerado. CRÍTICAS DEL PSE-EE Tras admitir que no le gustan las críticas al PNV del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho que entiende que este "tiene que sacar cabeza", pero ha apuntado que, cuando uno está en el Gobierno, se tiene que "corresponsabilizar de lo bueno y de los problemas también". "Pero, cuando estás en esa posición de segundón, es normal que quieras sacar la cabeza. El Partido Socialista, en general, está metido en una especie de sandwich en el que se le aprieta por un lado y por el otro. Por un lado, están muy pegados a la gestión con el PNV y, al mismo tiempo, tienen que defenderse de ese mantra que viene desde Madrid de que van a pactar con Bildu", ha indicado. En este contexto, cree que el PSE-EE "tiene que sacar dientes hacia un lado y hacia el otro, y a veces, queda un poquito exagerado". En todo caso, para hablar de acuerdos postelectorales, ha emplazado a esperar a ver los resultados electorales y las posibles aritméticas electorales. "Vamos a ver el 22 (de abril) por la mañana, con los resultados ya digeridos, se hará sumas y restas y veremos", ha concluido.