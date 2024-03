Ortuzar (PNV) cree que el Gobierno Sánchez tiene más de dos años "asegurados" a no ser que "lo haga muy mal"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene más de dos años de legislatura "asegurados" por delante, a no ser que "haga las cosas muy mal o crea que es mejor para ellos ir a elecciones" antes. Además, ha afirmado que PNV y Junts son esenciales, pero el Ejecutivo va a "sufrir" si Sumar "se empeña en hacer políticas de extrema izquierda". En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que el Gobierno tiene "dos años y pico garantizados" si aprueba los Presupuestos. "La alternativa que tendríamos los que ahora aguantamos al Ejecutivo de Pedro Sánchez no es mucho mejor, sino bastante peor", ha remarcado. En este sentido, ha explicado que, "salvo que el propio Sánchez y su Gobierno hagan las cosas muy mal o crean que es mejor para ellos ir a elecciones", por el PNV no va ser que el Ejecutivo del PSOE y Sumar caiga. A su juicio, es cierto que su mantenimiento dependerá, sobre todo del PNV y de Junts, pero ha dicho que, como Podemos "está sangrando por la herida de sus relaciones y de su escisión con Sumar", "se puede esperar casi todo" de la formación morada. SIN POLÍTICAS DE EXTREMA IZQUIERDA "El resto va a estar ahí sujetando a Pedro Sánchez. Yo creo que Junts y el PNV somos una bisagra, somos partidos más centrados, tenemos el modelo socioeconómico parecido al del PSOE, pero muy distinto al de los otros socios del Gobierno. Si los otros socios se empeñan en hacer políticas de extrema izquierda, lógicamente Sánchez va a sufrir", ha añadido. En su opinión, la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez "es precisamente huir de los extremismos en los que cayó la pasada legislatura y que le llevaron a unos resultados tan flojetes".