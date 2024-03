Nora Brugman, campeona mundial del 470: "Ese oro no significa que ya podemos relajarnos"

Barcelona, 12 mar (EFE).- La regatista barcelonesa Nora Brugman, baza española para colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, aseguró en una entrevista con EFE que, a pesar de conquistar recientemente el título mundial de la clase 470 mixta junto a Jordi Xammar, no se pueden relajar "en absoluto".

"Estuvimos luchando hasta el último día con los japoneses, campeones mundiales en 2023, y esto lleva a que intentes no tener puntos débiles. Al ser una clase nueva, todo el mundo va al límite y no puedes cometer ningún error. Todavía queda bastante para los Juegos", apuntó.

Para Jordi Xammar, de 30 años, medalla de bronce en Tokio 2020 en el 470 masculino junto a Nico Rodríguez, serán sus terceros Juegos, mientras que Brugman debutará en una cita olímpico tras haberlo intentado en el 470 femenino en 2016, junto a Sofía Toro, y en 2020 con su hermana Atlantic representando a Estados Unidos.

Pero fue en agosto de 2021 cuando aceptó la propuesta de Jordi Xammar: "En ese momento no me lo esperaba, yo tenía en la cabeza otras opciones para una campaña olímpica. Quería estar preparada física y mentalmente para cualquier opción que se me presentara. Obviamente, esa era mi primera opción, pero no esperaba que fuera también la primera que me llegase".

Ambos regatistas debutaron en competición oficial en abril de 2022 ganando el Trofeo Princesa Sofía de Palma. A partir de ahí, han conseguido dos subcampeonatos mundiales (2022 y 2023), un europeo (2022) y el pasado día 3 de marzo se colgaron la medalla de oro en el Mundial de la modalidad celebrado en Palma.

"Esto se logra con mucho trabajo. Venimos de una pretemporada bastante intensa, dedicando muchas, muchas horas y buscando que todas ellas sean eficientes. Tanto Jordi como yo pensamos que la clave del éxito en unos Juegos o en cualquier competición son los entrenamientos y cada minuto cuenta", explicó Brugman.

Y, en este sentido, añadió: "Si estás en el agua y no estás trabajando bien, vale más que vuelvas a tierra y decidas tomarte un descanso. Como dice mi padre, cuando salen las oportunidades deben afrontarlas bien preparado. Tuve la suerte de que se me presentara esta oportunidad y no la voy a dejar escapar".

Nacida en Barcelona hace 32 años, tiene la doble nacionalidad española y estadounidense, ya que su padre Daniel fue un jugador profesional de hockey hielo que vino a España para militar en un club de la liga española, el CH Puigcerdà.

Su madre, Mercè Cabot, era esquiadora de competición. Fueron sus progenitores los que le transmitieron los valores de la vela. Su madre incluso realizó cursillos para estar más conectada a ella y a su hermana.

Navega desde los tres años por el Club de Vela Blanes. Sus abuelos tienen una residencia de veraneo allí y desde entonces ha competido allí en optimist 420 y 470.

Uno de sus grandes apoyos fue su abuelo materno, Francisco Cabot, fallecido el pasado 4 de enero a los 94 años. "Él estaba ilusionado con mi proyecto y siempre me seguía. Yo le llevaba las medallas de plata de los mundiales y europeos y me decía: '¿Y para cuando la de oro?', yo le respondía que no se preocupara que se la llevaría", recordó Brugman.

Más allá del apoyo que recibe de su familia, Brugman cuenta con un equipo formado por el entrenador Juan de La Fuente, doble medallista olímpico en el 470 para Argentina en Sydney 2000 y Londres 2012, y la psicóloga Patricia Díaz Tendero.

"Nuestro entrenador es una persona que está al lado nuestro día sí y día también. Nos acompaña a todas las sesiones de gimnasio, nos ayuda en el agua, sigue los entrenamientos aunque sean de noche. Vive esta campaña con igual intensidad que nosotros y nos empuja hacia adelante cuando no salen las cosas", destacó.

Todo ello sin olvidarse del apoyo de Díaz Tendero, una persona que, según la regatista, les ayuda gestionar las emociones y a trabajar la relación del equipo.

Brugman ya se encuentra en Palma de Mallorca para entrenar, pues desde el 29 de este mes hasta el 6 de abril competirá en el Trofeo Princesa Sofía, el escenario donde debutó como equipo junto a Jordi Xammar hará ahora dos años. EFE

