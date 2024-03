Marlaska acusa al PP de embarrar la política y no digerir que usó Interior partidariamente

Madrid, 12 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este martes al PP de "embarrar" la política y de no haber "digerido" que utilizaron ese departamento para sus fines partidistas por su deseo del "poder por el poder a costa de lo que sea".

Ha sido la respuesta de Marlaska en la sesión de control al Gobierno del Senado, en un nuevo bronco cara a cara con la parlamentaria del PP Mari Mar Blanco -hermana del concejal de Ermua (Bizkaia) que secuestró y asesinó ETA, Miguel Ángel Blanco- a quien el ministro pidió hace unas semanas, también en la Cámara Alta, que volviera al espíritu de Ermua.

"Me pidió no confrontar", le ha recordado Blanco al ministro, pero "si no me ha callado Bildu no lo va a hacer usted, un ministro reprobado por las dos cámaras".

A eso le ha respondido Marlaska asegurando que respetaba a las Cortes Generales porque representan lo más importante: la soberanía popular.

Y ha dicho respetarlas incluso cuando sus decisiones "son impulsadas por un partido que utiliza una tragedia para sacar rédito político y "para poner en duda el extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado", en alusión a la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha.

"Si tanto respeta a las Cámaras, váyase ya", le ha replicado la senadora del PP antes de recordar que junto a Dolores Delgado ha sido el ministro más reprobado, pero "se lo toma como si fuera un premio".

Blanco ha augurado al ministro: "su falta de dignidad y escrúpulo le pasará más factura en la calle que en el Gobierno".

También le ha acusado de defender a los implicados en la "trama de Sánchez", en referencia al caso Koldo, y, en concreto, al guardia civil presuntamente implicado y al que "no ha cesado". "Usted es muy valiente con sus subordinados y muy cobarde con los corruptos", le ha espetado Blanco.

En su réplica, Marlaska ha asegurado que el PP está "obsesionado" con el Gobierno y con el ministro del Interior, quizá -ha aventurado- porque "les sea muy difícil digerir que me presenté por un gestión limpia y honrada en el Ministerio, con un trabajo en defensa de los policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones".

Sin embargo, para el PP eso "es muy difícil digerir, porque fueron ustedes quienes usaron a Interior y a las fuerzas de seguridad para embarrar la política". EFE

so/jlg