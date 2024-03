La izquierda pide a Ayuso que explique "qué sabía" de la denuncia contra su pareja y PP lo tacha de "ridículo"

Más Madrid y PSOE han exigido este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explique "qué sabía" sobre la denuncia que ha interpuesto la Fiscalía Provincial contra su pareja por fraude fiscal, el PP ha tachado de "ridículo" que se le requiera comparecer en el Pleno y Vox no valora lo ocurrido. Así han reaccionado los cuatro partidos que componen la Asamblea de Madrid después de que esta mañana se conociera, adelantado por 'eldiario.es' y confirmado por Europa Press, que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la pareja de la mandataria autonómica tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en la que se refleja una investigación arrancada en 2022. En el texto se plantea que el empresario, vinculado al sector sanitario, podría haber defraudado casi 351.000 euros a través de un entramado de sociedades pantalla y facturas falsas. LA IZQUIERDA PIDE MÁS INFORMACIÓN Y APUNTA AL PISO DE AYUSO En las primera reacciones tras conocer la denuncia, tanto Más Madrid como PSOE requerían a la presidenta autonómica que dijera si conocía algo de la actividad presuntamente ilícita de su pareja y ambos señalaban también al piso que se compraron y preguntaban si "se había pagado con dinero fraudulento". "Antes de pedir responsabilidades a Ayuso, lo que voy a exigir es que hoy mismo dé todas las explicaciones necesarias. Que nos diga si sabía o no algo de esto y de cómo ha podido beneficiarle", señalaba el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pedía la comparecencia de la presidenta en el Pleno y remarcaba que podría estar siendo "beneficiaria" de una casa pagada "por un posible caso de corrupción". Afeaba,, además, a la mandataria autonómica que "diera lecciones de esfuerzo" a los jóvenes y ponía en duda que "pueda seguir ejerciendo la Presidencia de la Comunidad". AYUSO DEFIENDE QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA COMUNIDAD Por su parte, desde Barcelona, Ayuso ha asegurado que "la investigación fiscal" a su pareja "nada tiene que ver con la Comunidad" y ha acusado a La Moncloa de pedir "más madera" sobre el tema a las televisiones. "Yo tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi Gobierno", ha remarcado. Al hilo, ha defendido que se trata de algo que lleva sufriendo "desde hace cinco años" y que ahora es "el turno" de su "novio". "Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa y me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", ha trasladado. Lobato ha respondido a esta alusión al Gobierno central criticando que la mandataria hable de "conspiraciones" cuando lo que debería haber es "transparencia y explicaciones" que cree que la presidenta no está dando. Así, ha instado a que lo haga "sin hacer culpables al resto" y que aclare si "si sabía algo de que la persona con la que vive factura tanto a 'x' empresas, si el piso en el que vive cómo se ha pagado, si hay dinero defraudado detrás de esa compra de ese piso". Lobato ha rematado negando que haya un "ataque o una persecución" contra Ayuso, quien cree que esta tarde "más tranquila, despacio y teniendo sobre la mesa ya todos los elementos" podrá dar la información requerida para conocer el "alcance de todo esto". PP ACUSA A PSOE DE BUSCAR "EMPATAR" CON EL 'CASO KOLDO' Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra el PSOE, a quien ha acusado de intentar "un empate" entre la denuncia a la pareja de la presidenta y el 'caso Koldo'. "Aquí lo que hay es un caso que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, a medio Gobierno de Pedro Sánchez, que afecta a la mitad del PSOE, al núcleo del PSOE, que es el caso de las mascarillas y todo lo que estamos conociendo, que son millones de euros probablemente defraudados de dinero público", ha subrayado Díaz-Pache, quien ha censurado que La Moncloa quiera "colocar el mensaje" de que ambas cosas son "empate". A la petición de que Ayuso comparezca en el Pleno de la Asamblea, como ha pedido Más Madrid, la ha tachado de "ridícula" y cree que "no tiene ningún sentido" que la presidenta responda sobre una "inspección que hacen a un ciudadano particular". A su parecer, lo que tiene que hacer la líder de este partido y ministra de Sanidad, Mónica García, es investigar en su Departamento "qué ha pasado con el fraude de las mascarillas" como le solicitaron "hace ya semanas". Por último, fuentes de Vox consultadas por Europa Press han señalado que no entran a "valorar temas personales de geste que no está en política ni participa en la vida pública". "Si la presidenta Ayuso considera dar alguna explicación sobre las presuntas irregularidades de su novio, es decisión suya", han añadido.