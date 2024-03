Errejón critica que los allegados de Ayuso tienen el mismo "patrón": "hacerse ricos" con contratos de la Comunidad

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha exigido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la denuncia contra su pareja por fraude fiscal y ha lanzado que todos sus allegados tienen el mismo "patrón", hacerse "ricos" con contratos otorgados por la administración autonómica. También ha señalado, sobre la posibilidad de citarla en la comisión de investigación en el Congreso sobre presunta corrupción en la compra de material sanitario en pandemia, que este órgano "viene al pelo" ante algunas informaciones que se van conociendo, sin cerrar la puerta a esa opción. Al respecto, desde el grupo plurinacional han desgranado estudiarán si una posible citación a Ayuso se ciñe al objeto de la comisión, que versa sobre la contratación de administraciones públicas, para no desvirtuar su contenido. En consecuencia, optan por esperar a conocer el desarrollo de las informaciones sobre la denuncia cursada por la Fiscalía para decidir. El portavoz parlamentario de Sumar ha replicado al PP que en este caso no tiene nada que ver con una inspección fiscal, que puede afectar a cualquier autónomo o empresario, sino que versa sobre un presunto delito penal que, en principio, detecta el Ministerio Público y que Ayuso tiene que aclarar. "Aquí parece que hay un patrón y ese patrón tiene que ver con que todos los que están cerca de la señora Ayuso con contratos colaborativos de la Comunidad de Madrid, vinculado muchos de ellos a la sanidad pública, y resulta que se acaban haciendo ricos", ha criticado Errejón. ALGO PASA CON LA FAMILIA DE AYUSO "Algo pasa con Ayuso, porque a las familias de los españoles normales no les pasa que les toque esta lotería permanente. El padre de Ayuso recibió un crédito posiblemente con condiciones de favor de 400.000 euros que luego no devolvió a una institución pública como Avalmadrid, el hermano se llevó 270.000 euros en comisiones por un contrato adjudicado con la Comunidad de Madrid; la madre recibió hasta 25 contratos y facturó hasta un millón de euros con contratos con la Comunidad; su expareja pasó de facturar 3.000 euros en su empresa a medio millónde euros en contratos con la Comunidad de Madrid y ahora resulta que la pareja resulta que podría haber defraudado hasta 350.000 euros", ha insistido. Por tanto, ha reafirmado que "algo está sucediendo" con el entorno de Ayuso, que es la misma gente que subraya que la riqueza "viene del esfuerzo y la meritocracia". "¿De verdad se esfuerzan tanto, tanto, tanto más que el resto de los españoles y que el resto de los madrileños como para acumular ese patrimonio?", se ha cuestionado Errejón para ironizar si han innovado o fundado a la prosperidad económica para justificar ese incremnto de recursos. A su vez, Errejón ha defendido el apoyo a esa comisión de investigación y el despliegue de todos los instrumentos institucionales necesarios para "vigilar, prevenir y garantizar" que no se repiten casos de corrupción, se con independencia del carnet de partido o empresario que se tenga. Asimismo, ha reivindicado que es necesario fortalecer las instituciones públicas frente a los "comisionistas" que quieren hacer de ellas un "botín de guerra" y, por tanto, han propuesto la puesta en marcha de un órgano independiente para prevenir la corrupción. Finalmente, ha apostillado que también hay que salir del "cruce de acusaciones" y del "y tú más", para llamar a apoyar la creación de dicho consejo de prevención dado que es una "vergüenza" que España no cuente aún con este organismo.