ERC y Junts buscan hoy centrar en el imam de Ripoll y el CNI la investigación de Congreso sobre los atentados de 2017

Esquerra Republicana y Junts quieren que la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 se centre en la relación que tenía con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los "fallos de coordinación" que achaca a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el 'cerebro' de la masacre. Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar (Barcelona) el 16 de agosto, un incidente que, según la sentencia dictada tras el juicio por estos hechos, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar con el atropello masivo que tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona al día siguiente y en ataque llevado a cabo en Cambrils ya el día 18. En total fueron asesinadas 16 personas. UNA IDEA ALENTADA POR VILLAREJO Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un "susto" al Gobierno independentista catalán, dado que el espionaje español había mantenido contactos con Es Satty mientras había estado en prisión. Según su tesis, esos atentados habrían sido un "error" de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible "comando ficticio" para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll. El CNI señaló desde el primer momento que se contactó con el imán "siguiendo los protocolos" cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, pero recalcó que Es Satty en ningún caso fue un confidente. SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Ahora tanto ERC como Junts quieren que el Congreso ahonde en la relación del 'cerebro' de los atentados con los servicios de inteligencia, según se desprende de los planes de trabajos registrados por estas formaciones, a los que ha tenido acceso Europa Press. Bildu y PNV, por su parte, han declinado hacer propuestas. La comisión de investigación se reúne este martes en el Congreso a puerta cerrada para aprobar su plan de trabajo y luego abrirá un plazo para que los grupos presenten un listado con los comparecientes a los que les gustaría interrogar. En concreto, Esquerra exige conocer como cuánto duró la relación de Es Satty con el CNI, si fue remunerada, y cuál era su finalidad. También pide aclarar la "correlación de fallos en la cadena de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales" en relación a su figura y "las actuaciones del Ministerio del Interior y las medidas de control" que se aplicaron sobre él, habida cuanta de que sabía de su vinculación con movimientos yihadistas, un punto en el que también incide Junts, que apunta a una posible negligencia estatal por la "deficiente" aplicación de la legislación antiterrorista aquellos días. Asimismo, los de Míriam Nogueras abogan directamente por reabrir la investigación judicial argumentando que la "instrucción fue deficiente" y que aún hay "muchos puntos oscuros". Entre otros cita por qué no se encontró el móvil de Es Satty tras la explosión de Alcanar, quién lo usó tras la misma y por qué se le dio por muerto antes de que tener las pruebas de ADN, unas pruebas, que a su juicio, no cumplieron los estándares europeos. También ERC hace hincapié en este extremo. DESCLASIFICAR DOCUMENTOS Y ACLARAR SI HUBO NEGLIGENCIA ESTATAL Además, los de Míriam Nogueras solicitan que se desclasifiquen los todos documentos de los servicios de inteligencia relativos a este asunto y que se investigue la "posible responsabilidad del Estado en la compra de precursores de explosivos" que adquirieron los terroristas. Se comprobó que habían acumulado 500 kilos en la casa de Alcanar que tenían como base de operaciones Por otra parte, ERC plantea que la comisión sirva para proponer las medidas oportunas de prevención y control de los informantes de la policía o los servicios de inteligencia, medidas de integración para evitar los efectos de la capilarización del discurso de odio y del extremismo religioso entre las diversas comunidades poblacionales y establecer cuáles fueron las responsabilidades políticas y de cualquier otra índole en los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils. De su lado, el PSOE y Sumar han registrado conjutamente una propuesta de plan de trabajo muy aséptica, en la que no detallan sobre qué asuntos deberían centrar sus pesquisas los comisionados y se limitan a plantar asuntos meramente metodológicos.