El SUP firma un acuerdo de becas con la Academia Prepolicía para la formación de hijos de afiliados

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Prepolicía han rubricado otro año más su acuerdo de colaboración para la formación de todos los hijos de sus afiliados, que serán becados con el 100% del valor del curso de preparación para la XLI promoción. El objetivo del acuerdo que se ha alcanzado este martes es conseguir una formación exitosa para todos los hijos de los afiliados en una academia "líder" como es Prepolicía, han asegurado en un comunicado conjunto. Este acuerdo es "una buena noticia" para los hijos de los afiliados al SUP que deseen opositar a Policía Nacional, porque, según han sostenido desde el sindicato, se trata de una "academia de gran prestigio". Los becados tendrán incluida toda la formación online en conocimientos, preparación física, idioma, la preparación de la entrevista personal y una exclusiva asistencia jurídica en caso de ser declarado no apto. Además, los opositores a la Academia de Prepolicía contarán con diferentes masterclass impartidas por jueces, fiscales y miembros policiales sobre temas "de su interés". Desde el sindicato han asegurado que esto "será un complemento perfecto para su preparación". Esta beca permitirá a los hijos de los afiliados prepararse para el proceso de la oposición de ingreso a la Escala Básica de Policía Nacional y convertirse en Policías Nacionales.