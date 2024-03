El Senado aprueba por unanimidad la creación de la comisión de investigación del PP sobre el caso Koldo

El Pleno del Senado ha aprobado este martes por unanimidad la creación de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', impulsada por el PP, en la que no descartan llamar a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, entre otras personas. En concreto, la solicitud de creación de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' ha contado con la unanimidad del Pleno del Senado, algo poco habitual durante esta legislatura en la que los 'populares' cuentan con mayoría absoluta. A partir de ahora, la comisión se constituirá en las próximas semanas, cuando se elegirán los miembros que la conformarán y se empezarán los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros aspectos. EL PP QUIERE QUE SIRVA PARA LEVANTAR ALFOMBRAS El encargado del PP en defender esta solicitud de creación de la comisión ha sido el senador por Valencia Luis Javier Santamaría, que en su intervención ha señalado que espera que esta investigación parlamentaria sirva para "levantar las alfombras que se le acumulan al sanchismo". Asimismo, cree que este caso no se circunscribe solamente a Koldo García, sino que ha denunciado una "corrupción sistemática por parte del Gobierno": "Lo de Koldo, lo de Armengol, lo de Marlaska, lo de Ábalos, lo de Ángel Víctor Torres, lo de Montero, lo de Illa, lo de Sánchez, lo del PSOE es corrupción". "Con esta comisión queremos poner luz donde ustedes tiran la manta y ya les advertimos que no podrán ustedes ni pararla, ni manipularla, ni enfangarla con las cortinas de humo y las patrañas en las que existen desde que saliera el escándalo", ha proclamado Santamaría. En este contexto, ha adelantado que espera que los trabajos de la comisión sirvieran para "despertar del letargo ético en el que duermen tan algunos buenos socialistas". "Estamos convencidos de que servirá para mostrar cómo piensa, cómo trabaja y cómo actúa la milicia sanchista, la milicia del miliciano Koldo", ha apostillado. EL PSOE QUIERE QUE SE AMPLÍE LA INVESTIGACIÓN Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha confirmado el apoyo de su grupo parlamentario a esta iniciativa de investigación sobre el 'caso Koldo', aunque ha insistido en su petición de ampliar el objeto de la comisión. Y es que, según ha recordado el propio Juan Espadas, el PSOE ha propuesto que la comisión de investigación no se circunscriba solamente al 'caso Koldo', sino que querían que se examinaran todos los contratos de la pandemia por parte de todos las administraciones. En este contexto, Espadas ha explicado que la Mesa del Senado ha desestimado esta solicitud de ampliación del objeto de la investigación, y fuentes de la Mesa de la Cámara han explicado a Europa Press que se ha negado porque la petición de comisión de investigación ya había sido calificada. UPN Y VOX TAMBIÉN RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN En el caso de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha mostrado su interés en esta comisión por "muchísimas razones": "En primer lugar porque Koldo García inició su vida pública en Navarra y era una persona muy cercana a la dirección socialista en Navarra". "También queremos que se constituya porque el señor Santos Cerdán también es de Navarra y precisamente es el valedor de este señor García. Y porque también la compra de las mascarillas por parte del Gobierno de Navarra nos ha arrojado muchas dudas que no pudimos aclarar", ha añadido. Por su parte, la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, que también ha apoyado esta comisión de investigación ha reclamado al PP que utilice también su mayoría absoluta en la Cámara Alta para negarse a tramitar la proposición de ley de amnistía. EL RESTO DE GRUPOS QUIEREN QUE SE INVESTIGUEN MÁS CASOS La senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha asegurado que le parece "muy bien poner luz y taquígrafos" a todas las compras de material sanitario que se produjeron durante la pandemia, aunque ha criticado que el PP quiera solamente ceñir esta investigación parlamentaria al 'caso Koldo'. En parecidos términos se ha pronunciado el senador de Compromís, Enric Morera, que ha definido el objetivo de la investigación como "loable", pero ha insistido también en que cree que debería ser para "todos los casos de presunta corrupción". También el senador de Asociación Socialista Gomera, Fabián Chinea, se ha mostrado a favor de esta comisión de investigación, que también tiene parte de su foco en Canarias, aunque al igual considera que se tendrían que examinar más contratos de la pandemia. Desde el PNV, su portavoz en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha justificado su apoyo a esta comisión de investigación en que esta medida "pueda dar algo de luz y de claridad" sobre este asunto, "aún siendo conscientes de que esta propuesta está inspirada en la utilización política y el desgaste al Gobierno". El senador de Junts Joan Baptista Bagué también ha confirmado su apoyo a esta investigación parlamentaria, apsotando porque "caida todo el peso de la ley" en las personas que se aprovecharon de la pandemia, aunque también ha denunciado la "vocación investigadora" del PP. Y la senadora del BNG, Carmen da Silva, cree que el PP solo circunscribe la investigación parlamentaria al 'caso Koldo' porque "no le interesa que se investiguen los contratos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, o las sombras en las adjudicaciones y los procesos de compra de la Xunta de Galicia con los contratos de emergencia". El senador de Bildu Josu Estarrona ha denunciado que la credibilidad del PP es "nula" a la hora de "crear una comisión de investigación de depuración de responsabilidades, para ayudar en el esclarecimiento, para sacar conclusiones y para identificar posibles soluciones a los sistémicos de la corrupción en el Estado español". Y el senador de ERC Joan Queralt cree que la comisión de investigación "no es más que un ejercicio sectario, oportunista y populista". "La investigación duplicará en parte la del Congreso y está llamada a tener un 0% de eficacia. Ruido, sí, para canutazos en sus teles afines, pero nada más, porque para que una comisión de investigación sea fructífera, tiene que ser apartidista, independiente y no duplicada a una investigación judicial todavía iniciada", ha proclamado.