El PSOE adelanta su rechazo a citar a jueces ante las comisiones de investigación y revisará documentos clasificados

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ya ha adelantado el rechazo del PSOE a citar a jueces en las comisiones de investigación sobre Cataluña que se están poniendo en marcha esta semana en la cámara baja. Los independentistas de ERC y de Junts, que exigieron estas comisiones de investigación sobre el 'caso Pegasus', la Operación Cataluña y los atentados yihadistas de 2017 como condición para ayudar a PSOE y Sumar a conquistar la mayoría en la Mesa del Congreso, han presentado este martes sus planes de trabajo y sus listados de documentación y de comparecientes, y entre ellos figuran varios jueces. Entre otros, ERC quiere interrogar al juez Manuel García Castellón, que en la Audiencia Nacional instruye la causa del Tsunami Democrátic en la que se achaca terrorismo a los políticos independentistas Carles Puigdemont y Marta Rovira. En rueda de prensa en el Congreso, Patxi López ha comentado que, "desde el rigor", no se puede hacer comparecer a los jueces en las comisiones para "venir a hablar de cuestiones que hayan formado parte de lo que ellos han juzgado y de lo que ellos han intervenido". "Y por lo tanto no aceptaremos ese tipo de comparecencias", adelanta. Y también ha aconsejado cautela al tratar las peticiones de documentación clasificada en estas comisiones de investigación, dando a entender que no todas las solicitudes contarán con respaldo del PSOE: "Es evidente que están pidiendo papeles que son de información clasificada y que eso se tiene que hacer con mucho rigor y de manera muy concreta y muy detallada --ha señalado--. No se puede abrir esa información clasificada de cualquier manera y, por lo tanto, habrá que estudiarlo muy en detenimiento".