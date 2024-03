El PP pide explicaciones por 'caso Koldo' a Sánchez, que responde con "la mentira" del 11M como base de su proyecto

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo de "vender la nación por siete votos" para seguir en Moncloa y de "tapar" el llamado 'caso Koldo', emplazándole a dar ya explicaciones y no "reservarse para la comisión de investigación" que se creará en la Cámara Alta. En su réplica, Pedro Sánchez ha atacado con la "gran mentira" del PP tras los atentados del 11 de marzo y ha afirmado que esa actuación es "el acta fundacional" del proyecto político "destructivo" que esta formación representa "desde hace 20 años". "Llevan ustedes seis años diciendo que esta legislatura se acaba. Pues mi Gobierno acaba de empezar la tercera", ha espetado Sánchez a la bancada del PP en la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que la portavoz de los 'populares' haya cuestionado que el presidente del Gobierno pueda ofrecer estabilidad a los españoles con el "circo" que tiene con la ley de amnistía y la presunta trama de mordidas sobre la compra de mascarillas en la pandemia. En su primer 'cara a cara' con Sánchez en esta legislatura, Alicia García ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "es un presidente humillado, acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo" como, a su juicio, se ha evidenciado con la ley de amnistía que se aprobará este jueves en el Congreso. Es más, ha dicho que Sánchez es un "un títere de un prófugo de la justicia", en alusión al expresidente catalán. "Usted empata con Puigdemont porque representa una de las peores hojas de la historia de España", ha enfatizado, recordando una frase del jefe del Ejecutivo en ese sentido. PP: "¿PARA CUÁNDO LAS EXPLICACIONES Y DIMISIONES" EN CASO KOLDO?" A renglón seguido, ha pedido explicaciones por el 'caso Koldo' porque, a su entender, lo sabía y "lo tapó". "¿Qué hizo con las seis cartas que recibió denunciando la corrupción de las mascarillas? ¿Qué sabía de las actividades de Ábalos --exministro de Transportes-- cuando lo cesó? ¿Quién participó en el Delcygate y que había en las maletas?", ha preguntado. La portavoz del PP también ha pedido saber si Sánchez se abstuvo cuando el Consejo de Ministros acordó el rescate de Air Europa, si conocía la compra de "mascarillas fake" con fondos europeos cuando nombró a Francina Armengol presidenta del Congreso; y si estaba al tanto de los contratos firmados por Víctor Ángel Torres en el Gobierno de Canarias. "¿Para cuándo las explicaciones y las dimisiones? ¿Me va a contestar o va a reservarse para la Comisión de investigación del Senado?, ha preguntado García, que ha subrayado que "nadie duda que el presidente no conociera las venturas y desventuras de su buen amigo Koldo, el gigante de la militancia socialista". Es más, la portavoz del PP ha ironizado con el título del próximo libro de Sánchez que, a su juicio, debería llamarse 'Pasar por el Aro', mostrando una imagen con ese título, dado que "pasará por todos, por Otegi, Junqueras, Ábalos o Puigdemont con tal de mantenerse en el poder". Por eso, la dirigente del PP ha recalcado que con este "circo" no existe garantía de estabilidad porque Sánchez es "sinónimo de caos y desgobierno" y está "tapando su corrupción política con su corrupción económica". "Pasamos del escandalazo de la trama al escandalazo de la amnistía, porque todo es lo mismo, es una red de favores de mentiras y de corruptelas", ha apostillado, para añadir que Sánchez "ha fallado a los españoles" y preguntarle de nuevo qué estabilidad política puede ofrecer a los españoles "en este amasijo de escándalos". SÁNCHEZ: "LLEVAN SEIS AÑOS DICIENDO QUE ESTA LEGISLATURA SE ACABA" En su turno, Sánchez ha recordado que es el presidente en la historia de la democracia que "más veces ha comparecido en el Senado" y ha repasado algunas de las medidas que ha aprobado en estos años al frente del Ejecutivo, presumiendo además de batir récord en empleo y de hacer "política real" que "importa a la ciudadanía". "Llevan ustedes seis años diciendo que esta legislatura se acaba. Pues mi Gobierno acaba de empezar la tercera", ha espetado a los 'populares'. A renglón seguido, Sánchez ha recordado que este lunes tuvo lugar el 20 aniversario del "mayor atentado de la historia de España y de Europa" y que ha afeado a Alberto Núñez Feijóo que diga que actuó de "buena fe" en relación con la gestión que hizo entonces José María Aznar. "Dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira, porque de esos lodos, estos polvos. La gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años hasta ahora", ha espetado Sánchez a los 'populares'. EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VENECIA Sánchez ha recordado que precisamente esta semana "se cumplen cuatro años" del inicio de la pandemia del Covid-19 y ha recalcado que en esta nueva legislatura lo que están haciendo es "consolidar el proyecto político" que pusieron en marcha "hace seis años" basado en "más empleo, más derechos y más convivencia". "Y, efectivamente, en convivencia, yo quiero agradecer a este Senado el que haya solicitado el informe a la Comisión de Venecia. Porque ha puesto negro sobre blanco que, efectivamente, la amnistía es un instrumento legítimo para la reconciliación política", ha subrayado. Sánchez ha preguntado al PP si su alternativa es la "ilegalización de partidos políticos" o "la instauración, como por ejemplo dice Vox, del 155 permanente en Cataluña". "Hombre, lo que no se puede hacer es sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede llamar por la mañana terrorista al independentismo y por la tarde, como hizo el señor Feijóo durante su investidura negociar la amnistía y los indultos, o lo que hiciera falta con las formaciones políticas independentistas", ha enfatizado. Finalmente, el presidente del Gobierno ha criticado la intervención de Alicia García en el Senado. "La verdad es que, viendo las respuestas del Grupo Parlamentario, le exigen poco a usted, señoría. Vamos a echar de menos al señor Maroto como portavoz del Grupo Popular", ha enfatizado, en alusión a su antecesor en este puesto, Javier Maroto.