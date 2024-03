El PP de Madrid carga contra PSOE por intentar un "empate" entre una inspección de Hacienda y el 'caso Koldo'

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha cargado este martes contra el PSOE por intentar que la inspección de Hacienda a la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el 'caso Koldo' sean considerados en un "empate". Así ha respondido el 'popular' a las preguntas de los periodistas, en los pasillos de la Cámara regional, sobre las informaciones de la denuncia de la Fiscalía de Madrid a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas. "Aquí lo que hay es un caso que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, a medio Gobierno de Pedro Sánchez, que afecta a la mitad del PSOE, al núcleo del PSOE, que es el caso de las mascarillas y todo lo que estamos conociendo, que son millones de euros probablemente defraudados de dinero público", ha subrayado Díaz-Pache, quien ha censurado que La Moncloa quiera "colocar el mensaje" de que ambas cosas son "empate". El portavoz del PP ha criticado que quieran igualar una cosa con la otra cuando lo que se ha conocido únicamente ha sido "que le están haciendo una inspección de Hacienda que no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid". En cuanto a la petición de comparecencia de la presidenta que han pedido desde Más Madrid, Díaz-Pache la ha considerado "ridícula". Así, ha indicado que no tiene "ningún sentido" que la jefa del Ejecutivo ofrezca declaraciones con una inspección "que hacen a un ciudadano particular". A su parecer, lo que tiene que hacer la líder de este partido y ministra de Sanidad, Mónica García, es investigar en su Departamento "qué ha pasado con el fraude de las mascarillas" como le solicitaron "hace ya semanas".