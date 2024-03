El PP acusa al Gobierno de "abandonar a las víctimas" el 11M y de estar instalado en una "situación de guerracivilismo"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE de "abandonar a las víctimas" del 11 de mazo en el vigésimo aniversario de la masacre y "montar un acto paralelo" con la Unión Europea en el que deja "fuera a todos", un hecho que, a su juicio, evidencia la situación de "guerracivilismo" en el que está instalado el PSOE. En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha indicado que él asistió este 11 de marzo al funeral que organizó la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Catedral de la Almudena y después a una ofrenda floral en el Parque de la Memoria. "Creo que España no merece un gobierno que no respeta a las victimas terrorismo", ha dicho, para añadir que eso no lo dice él sino las propias víctimas. En este sentido, ha afirmado que este lunes se produjo un "espectáculo", con un Gobierno que "abandona a las víctimas del terrorismo y no acude a sus actos" y "se monta un acto paralelo con la Unión Europea" en el que "deja fuera a todos, a las víctimas y al PP". "Creo que deja en evidencia cuál es la situación de guerracivilismo en la que está instalado el PSOE. Y nosotros, desde luego, por respeto a las víctimas, por respeto a su memoria y por respeto a sus familias, no vamos a entrar en ese debate de ninguna forma", ha declarado Tellado, al ser preguntado si el PP respaldaría el comunicado que difundió este lunes la fundación FAES, un extremo sobre el que no se ha pronunciado. En concreto, la fundación FAES que dirige José María Aznar dijo que al Gobierno no le constaban las evidencias que se le reprocha ocultar y añadó que ningún documento oficial afirmó "sin titubeos" en los primeros momentos la responsabilidad yihadista de los atentados. SOBRE LA RENOVACIÓN CGPJ En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tellado ha subrayado que para su partido es tan importante que se renueve el órgano de gobierno de los jueces como que se cambie a la vez la ley que regula esta cuestión. "Y le hemos planteado al Gobierno con la mediación, la intermediación, la moderación de la Comisión Europea que avancemos a la par en estas cuestiones", ha dicho, para añadir que "sería tremendamente importante" que el PP y el PSOE fueran capaces de "desbloquear la renovación del Consejo" y "a la vez aprobar una nueva ley que despolitice" el Poder Judicial. Eso sí, Tellado ha admitido que su partido confía "muy poco en el Partido Socialista y, en especial en el señor Bolaños", titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, al que ha definido como "el ministro de la Amnistía". "Ya trataron de engañarnos una vez y todo nos hace indicar que tratarán de engañarnos siempre. Si quieren despolitizar la justicia de nuestro país van a encontrar al PP. Si quieren una vez más tomarle el pelo al PP y a los millones de españoles que tenemos detrás tenemos que decirles que no lo van a conseguir", ha avisado. Así se ha pronunciado un día antes de que se produzca en Estrasburgo la tercera reunión entre el comisario de Justicia, Didier Reynders, el ministro Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del CGPJ.