El ministro Torres afea al PP que pida su dimisión cuando no está investigado y asegura que nadie "modificó" contratos

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha replicado al PP que "hace falta tener la cara políticamente muy dura" para pedir su dimisión cuando no está investigado por el 'caso Koldo', a la vez que ha asegurado que "nadie modificó ningún contrato" en relación a esta trama que investiga las mordidas por material sanitario. Así se lo ha dicho Torres al senador canario del PP Sergio Ramos durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, que le ha preguntado al ministro que quién le llamó cuando era presidente de Canarias para recomendarle la empresa vinculada a las investigaciones del 'caso Koldo'. Ante esto, el ministro ha afeado al PP que pida su dimisión o la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su etapa como presidenta de Baleares cuando no están siendo investigados por esta trama. "Y que lo pida usted, representante del PP, que tuvo como presidente de Galicia al señor Feijóo, que tuvo detenidos en su Gobierno y quien ni dimitió, sino que lo mantuvo en su puesto. Eso sí que es vergonzoso", ha replicado Torres. Asimismo, ha acusado al senador canario del PP de hacer "un montón de preguntas absolutamente falsas", defiendiendo que el informe de la Audiencia de Cuentas se elevó al Tribunal de Cuentas "y no se ha encontrado a día de hoy ningúna irregularidad". "Nadie modificó ningún contrato. Cómo puede hablar de corrupción siendo presidente cuando en esos contratos de esa empresa, lo pagamos cuando llegaron, fueron comprobados e incluso pagamos un 66% menos", ha sostenido Torres.