El filme 'Nina' de Andrea Jaurrieta clausurará el XIV Festival de cine independiente D'A

Barcelona, 12 mar (EFE).- La película 'Nina', el nuevo trabajo de Andrea Jaurrieta, clausurará la decimocuarta edición del festival de cine independiente D'A, que tendrá lugar del 4 al 14 de abril en Barcelona.

Andrea Jaurrieta vuelve al D'A con un filme que parte de los relatos clásicos de venganza para tejer un western femenino contemporáneo, protagonizado por Patricia López Arnaiz ('20.000 especies de abejas') en el papel de la misteriosa antiheroína protagonista, y Darío Grandinetti ('Relatos salvajes') como el antagonista de un thriller heterodoxo que adapta la obra de teatro de José Ramón Fernández.

La película acaba de ser reconocida en el Festival de Málaga con la Biznaga de Plata y el Premio Especial de la Crítica.

El D'A 2024 consolida su posición como "referente del cine independiente español y catalán" a través de su emblemática sección 'Un Impulso Colectivo', en la que se presentarán diez largometrajes, tres de ellos estrenos absolutos, que muestran, según la organización del certamen, "el buen estado de forma del cine más innovador realizado en España".

Entre las películas más destacadas, la nueva obra de Marc Ferrer, 'Reír, cantar, tal vez llorar', una comedia hilarante, que es también una crónica subversiva de la Barcelona oculta; 'On the Go', una 'roadmovie' surrealista dirigida por María Giséle Royo y Julia de Castro ('Poquita fe'), mención especial del jurado joven de Cineasti del Presente de Locarno 2023 y el premio a la mejor película y dirección en el Festival de Gijón.

También se presentarán 'La estafa del amor', de Virginia García del Pino, con la participación de la escritora y periodista Lucía Lijtmaer y el filósofo Josep Maria Esquirol; o 'Sueños y pan', de Luis (Soto) Muñoz, Premio DAMA Agustí Villaronga a la mejor película nacional en el festival Atlantida de Mallorca.

Estos títulos se suman a las películas ya anunciadas como 'Segundo premio', de Isaki Lacuesta, codirigida con Pol Rodríguez, que inaugurará el D'A 2024 y que acaba de ganar en el Festival de Málaga la Biznaga de Oro a la mejor película; 'Mamífera', de Liliana Torres; 'Historia de pastores', de Jaime Puertas Castillo; 'La hojarasca', de Macu Machín (premio a la mejor película y dirección en ZonaZine del Festival de Málaga); o 'Lolo & Sosaku - The Western Archive', de Sergi Caballero.

La selección de la sección 'Un Impulso Colectivo-Cortos' estará formada por 39 cortometrajes, dieciséis dirigidos por mujeres; todos ellos estrenos absolutos en Cataluña, de los cuales 15 son estrenos mundiales, uno es estreno europeo y cuatro son estrenos españoles. EFE.

