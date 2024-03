El Congreso garantiza a la Comisión de Venecia que no citará a jueces en las investigaciones pactadas con Junts y ERC

El Congreso ha garantizado a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que no citará a comparecer a jueces ante las comisiones de investigación puestas en marcha esta legislatura en virtud del acuerdo que el PSOE alcanzó con ERC y Junts para tener mayoría en el órgano de gobierno de la institución. Así consta en el documento de alegaciones al dictamen redactado por la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía que ha aprobado este martes la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar. El PP presentó su propio texto de alegaciones, pero sólo ha salido adelante el de los dos partidos que integran el Gobierno de coalición, que suman mayoría en este órgano. En su visita al Congreso el pasado mes de febrero los miembros de la Comisión de Venecia se interesaron por esas comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña', el 'caso Pegasus' y los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Cataluña, aunque no forman parte del contenido de la Ley de Amnistía. Ahora, en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Congreso detalla que, efectivamente, esas comisiones no tienen nada que ver con la norma pero, en todo caso, recalca que el Gobierno y el PSOE, "ya han explicado públicamente que los jueces no comparecerán" ante estos órganos. También apostilla el texto que los jueces no "tienen obligación" de acudir a este tipo de comisiones. SE HAN INCLUIDO SUS RECOMENDACIONES Por otra parte, el documento aprobado por la Mesa del Congreso señala que durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía "se han recogido" en la proposición "todas las recomendaciones" del borrador redactado por la Comisión de Venecia y referidas a su articulado. "Esto es: la conexión de la amnistía con el proceso independentista, y la eliminación de la mención a la fase del procedimiento judicial para la exclusión de actos de terrorismo", reza el texto. Asimismo, las alegaciones del PSOE y Sumar destacan que "se ha aclarado que el segundo párrafo del artículo 10" se refiere "a los recursos frente a decisiones judiciales que apliquen la amnistía" y subrayan que "sin embargo, en el recurso y cuestión de inconstitucionalidad, así como en la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sí permanecen los efectos suspensivos sobre los procesos judiciales". Respecto a la tramitación de la ley por el procedimiento de urgencia, a la que el Consejo de Europa sí puso pegas, el texto aprobado por la Mesa del Congreso especifica que, al final, toda la tramitación "durará aproximadamente seis meses", lo mismo que si no se hubiera optado por una tramitación rápida. "La tramitación parlamentaria durará aproximadamente seis meses, como ocurre en un procedimiento ordinario, y con los mismos informes y defensas. Por lo tanto, en la práctica no se ha producido una tramitación urgente", reseña el documento de alegaciones que se enviará a la Comisión de Venecia.