Ayuso asegura que buscan "retorcer" sus palabras: "Me pasó hace poco el 8 de marzo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se busca "retorcer" sus palabras y que ella dice lo que piensa con libertad: "Me pasó hace poco el 8 de marzo", por el Día de la mujer, en alusión a la polémica sobre sus declaraciones preguntándose cuándo es el Día del Hombre. Así se ha pronunciado este martes en la entrega de los IV Premios Héroes de Tabarnia, junto con el presidente de Tabarnia, Albert Boadella, en un acto en Barcelona que ha contado con la asistencia de unas 300 personas. "Aunque sepa que me van a retorcer las palabras, aunque sepa que no caben las medias tintas en esta España de ahora, digo lo que opino, pase lo que pase, porque son mis pequeñas victorias, aunque luego quieran contar las cosas de otra manera", como en el 8M, ha dicho.