Aliados de Sumar arremeten contra Ayuso por la denuncia a su pareja: "Aparte de la fruta parece que le gusta el chorizo"

La dirigente de En Comú Podem y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la denuncia por fraude fiscal contra su pareja, al ironizar que parece que "lo que más le gusta no es la fruta" sino el "chorizo". Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso, tras la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria, cuantificado en un importe superior a los 350.000 euros, y uno de falsedad en documento mercantil. Durante su comparecencia, Vidal ha censurado los casos de personas que aprovecharon la pandemia para hacer "negocios multimillonarios" de forma ilegal, para manifestar también que como dijeron con el caso 'Koldo' esto tiene un nombre, el de "golfos" que "no tienen cabida en la política. Luego, ha recriminado que Ayuso se haya tirado meses hablando de la "fruta" para atacar al Ejecutivo, "cuando en realidad parece que lo que más le gusta" es el "fraude fiscal, la falsedad documental y el chorizo". Luego, ha insistido en que Sumar y los 'comunes' tienen la misma actitud de tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción, afecte al partido que afecte, porque no puede haber "impunidad" ante los que "dañan" las arcas públicas y a la propia democracia. Finalmente, ha reivindicado que ante este tipo de casos es importante impulsar las medidas planteadas por Sumar, como crear un organismo independendiente para la prevención de la corrupción. IU: "ESTO ES LA LIBERTAD PARA LA FAMIGLIA" Mediante las redes sociales también se ha pronunciado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, para alertar de que la pareja de Ayuso, a tenor de lo expuesto por la Fiscalía, también "aprovechó la pandemia para enriquecerse". "Esto es la libertad para la famiglia: la ley de la selva", ha espetado. El también diputado de la formación y líder de IU en Andalucía, Toni Valero, ha afirmado que "no hay PP bueno" y augura que Ayuso tendrá una "ocurrencia provocadora" para intentar "desviar la atención de la corrupción que le rodea". Previamente, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha animado a la dirigente 'popular' a que lo haga sin insultar, sin hablar "de ETA" o diciendo que "España se rompe mañana por la mañana". Sin embargo, Compromís ha diferido en su reacción respeto al resto de partidos de Sumar y mediante su diputada Águeda Micó ha dicho de que nunca se debe culpar a una mujer de lo que haga su pareja, aunque ha advertido de que si Ayuso fuera de izquierda se le pondría a este presunto caso de fraude su nombre y duraría mucho tiempo.