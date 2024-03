Adelante reprocha a Junta "adoctrinamiento" en colegios con la Semana Santa aunque sea "parte de la identidad andaluza"

El portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha denunciado este martes la "manipulación y el adoctrinamiento" por parte del Gobierno autonómico del PP en los colegios, en relación con la programación de actividades escolares relacionadas con la Semana Santa. En declaraciones a los medios de comunicación, García ha considerado esa iniciativa, que contempla la visita a capillas de hermandades y cofradías, la audición de conciertos de marchas procesionales o el montaje de museos cofrades, como "totalmente inapropiado". Ha reconocido que él mismo es "un amante de la Semana Santa" y la disfruta, como "parte imprescindible de la identidad andaluza", pero no puede compartir este "adoctrinamiento" de la Junta. En su opinión, "no tiene sentido que en los centros educativos públicos se esté llamando y organizando excursiones a visitar capillas o montando museos cofrades", apuntando que "estamos ahora mismo en Ramadán y yo no quiero que se celebre el Ramadán en los colegios". "Yo quiero que se explique lo que es la Semana Santa, que se valore, que se estudie el valor cultural, religioso, sociológico que tiene, que se valore la música de Semana Santa, que se estudie eso, por supuesto, pero de ahí a visitar capillas, como dicen las instrucciones que ha hecho la Consejería de Educación, hay un salto que me parece una auténtica barbaridad", ha dicho. "El Partido Popular está adoctrinando en los colegios de Andalucía, y está metiendo su ideología", ha indicado García, quien ha insistido en que defienden la Semana Santa, "pero eso es muy diferente a que en los centros educativos públicos y que deben ser laicos, se hagan visitas a capillas como se está diciendo en esas instrucciones o se monten museos cofrades". A su juicio, "una cosa debe estar separada de la otra y lo otro es un intento del PP de meter su ideología y sus ideas, en las que no cabemos la mayoría de los andaluces".