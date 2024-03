Víctima del 11M: Ante el terrorismo, un Gobierno debe saber con quién está, sin dobleces

Madrid, 11 mar (EFE).- Ana Cristina López, que perdió a su marido en los atentados del 11M, ha asegurado este lunes que el reconocimiento a las víctimas debe ir acompañado del rechazo claro al terrorismo y ha considerado que un Gobierno "debería saber con quién está, sin dobleces, ni tibiezas y sin excusas".

Ha pronunciado estas palabras ante los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto organizado con motivo del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo, que este año se celebra en Madrid al cumplirse el veinte aniversario de los atentados en los trenes de cercanías.

López ha lamentado que esta medianoche prescriban para siempre unos delitos que dejaron 192 muertos y 1.807 heridos y que se esfume su esperanza de que un atentado de ese calibre sea considerado un crimen de lesa humanidad.

Tras asegurar que no ve diferencia alguna en ningún tipo de terrorismo, ha señalado que el dolor, la angustia, el miedo y la impotencia que deja es siempre igual y ha asegurado que no conoce a ninguna víctima que se haya refugiado en la venganza.

"Todas acatamos las sentencias aunque nos parezcan injustas, sin enjuiciar a quien las imparten; luchando contra la injusticia con los instrumentos que la ley establece, sin saltarnos ni una sola de las reglas de la democracia".

La justicia a veces no llega, "y no debe nunca confundirse con el perdón", ha indicado para dejar claro que perdonar es competencia exclusivamente de quienes han recibido el daño. "Y a veces siento que hasta eso me quieren quitar", ha añadido.

López ha cifrado en 10.500 las víctimas del terrorismo en España, sin contar a las familias.

"Rendir homenaje a cada uno de ellos es un acto de reconocimiento al sacrificio, pero además, debería ir acompañado de conductas de rechazo claras de cada ciudadano; y si en ese momento ese ciudadano representa un Estado, siendo Gobierno, debería saber con quién está, sin dobleces, ni tibiezas y sin excusas", ha manifestado.

López, que ha hecho varias referencias a su fe y ha elogiado el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha pedido estar al lado de las víctimas, "el sitio de la honradez, de la verdad, de la memoria, de la dignidad y de la justicia".

"Estar a nuestro lado no es tarea fácil, es el lado del valiente y ser valiente es duro", ha reconocido.

Tras Ana Cristina López ha tomado la palabra el esloveno Rudolf Kaniski, víctima del atentado en la estación de metro de Maelbeek, perpetrado en Bruselas el 22 de marzo de 2016, quien ha puesto el foco en la "jungla" administrativa que padeció cuando aún se estaba recuperando de las heridas y quemaduras.

Según ha explicado, tuvo que contactar con 18 servicios distintos, que no intercambiaban información, de modo que es vio obligado a exponer su caso en 18 lugares diferentes y tres veces en cada uno de ellos. Su nombre lo escribieron inicialmente mal y su pareja tardó 24 horas en localizarlo.

Pero sobre todo se ha quejado de las respuestas "inaceptables" de las aseguradoras, para las que las víctimas eran "un simple número", y ha hecho un llamamiento a establecer un sistema para ayudar a las víctimas que atraviesen ese tipo de situaciones.

Tras él, la italiana Eliana Pavoncello ha relatado su recuerdo sobre el atentado que sufrió junto a su marido y su hija de tres meses en una sinagoga de Roma el 9 de octubre de 1982 y cómo el grito de "dolor, miedo e incredulidad" que escuchó mientras su marido la evacuaba del lugar la acompaña hasta hoy en las noches de imsomnio, 42 años después.

También ha destacado cómo fue la vuelta a casa, cuando la realidad les golpeó con toda su crudeza: "Nunca, y digo nunca, hubo una simple llamada de alguien que hubiera tenido el deber moral de ocuparse de nosotros para ver qué tal", ha denunciado.

"Nos hemos desvanecido en un vago recuerdo, nos convertimos en números, no personas, hasta el punto de ser denigrados porque, o sea, estás vivo... ¿Qué más quieres?", ha lamentado Pavoncello sobre este sufrimiento posterior al atentado, al que se ha referido como "victimización secundaria". EFE

nl-rb-lll/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)