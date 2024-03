Sumar responde a la queja de IU que la propuesta de ceder el 30% de la dirección a los partidos es "equilibrada"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que la propuesta de la ponencia organizativa de ceder solo un 30% de la dirección a los partidos vinculados con el despliegue orgánico de Sumar es "buena" y "equilibrada", aunque el documento ahora está sometido a debate en el marco de su primera asamblea. Así lo ha señalado en rueda de prensa en respuesta a la queja manifestada por IU, que por medio de su secretario de Organización Ismael González ha afirmado que esa cuota "no tiene sentido" y que había personas, incluidos miembros de su formación a título individual, estaban presentando enmiendas. Durante su comparecencia, Urtasun ha desgranado que ese porcentaje, que otorga a Sumar el 70% del cupo en el máximo órgano ejecutivo, el Grupo de Coordinación, es una propuesta "bien equilibrada" y que permite a los "miles de inscritos" del proyecto liderado por Yolanda Díaz tener una representación suficiente. Por tanto, ha insistido en que la ponencia, tal y como está redactada de origen con esas cuotas, es "buena" pero que todos los documentos de Sumar puede ser susceptibles de sufrir cambios en el proceso de su primera asamblea. Previamente el secretario de Organización de IU, Ismael González, ha desgranado que su formación como tal no ha presentado enmiendas a los documentos de Sumar, pero que sí militantes a título independiente e individual estaban registrando propuestas de cambio junto a otros inscritos de Sumar. "La propia gente que ha participado en las asambleas de Sumar ha planteado y ha valorado que es importante reconocer el peso de los partidos y que, por lo tanto, no tiene sentido ese 70-30%", ha lanzado para defender la necesidad de que las formaciones estén presente "con fuerza" en los órganos ejecutivos de Sumar. Precisamente Sumar se encuentra en la fase final del debate de su asamblea, dado que los equipos de trabajo de Sumar están analizando las enmiendas presentadas. El proceso terminará el próximo 14 de marzo y el pasado 1 de marzo Sumar detalló que hasta ese día se habían cursado 408 enmiendas a su documento, junto a la organización de 56 encuentros territoriales de debate. CANDIDATURA EUROPEA: CENTRADOS EN LAS IDEAS Y NO EN LA LISTA Por otro lado, Urtasun también ha respondido a la aspiración de IU de disponer, como mínimo, dos puestos de salida a la candidatura de coalición a las elecciones europeas, al subrayar que los aspectos de la lista son importante pero que ahora están centrados solo en armar ideológicamente el proyecto político para estos comicios. "Estamos centrando sobre todo en las ideas. Vamos a armar un proyecto político que sea lo más ambicioso posible y estoy convencido que Sumar hará una candidatura que será representativa de la pluralidad, pero también será representativa de la fortaleza que Sumar quiere transmitir en su proyecto europeo", ha zanjado.