Sumar proclama que tras el acuerdo con Junts y ERC para la amnistía ya no cabe la vía de la unilateralidad en Cataluña

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que tras la aprobación de la Ley de Amnistía mediante el acuerdo con ERC y Junts abre una nueva etapa de diálogo en Cataluña, donde ya no cabe la vía de la unilateralidad. Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras ser preguntado por la posición de ambas formaciones independentistas, que tras el pacto sobre la ley de amnistía han subrayado que no renuncian al referéndum de autodeterminación, pues es uno de sus objetivos políticos. Urtasun ha subrayado que la amnistía es "uno de los grandes proyectos de la legislatura" y era fundamental sacarlo adelante para terminar con los "efectos penales" del procés que aún pendían sobre centenares de ciudadanos en Cataluña y también para pasar "página" del conflicto político. Pero también, ha destacado, para iniciar una vía de diálogo en Cataluña de cara a ser capaces de resolver los problemas políticos por esa vía. "Ahí donde está el diálogo no cabe la unilateralidad y por lo tanto nosotros entendemos que la amnistía abre una nueva etapa en la cual, que ya se fue iniciando poco a poco cuando se hicieron los indultos y también con la mesa de diálogo para poder encauzar loslos conflictos políticos por la vía política", ha remachado. DESCONOCEN LA PROPUESTA DEL PSOE PARA ABOLIR LA PROSTITUCIÓN Respecto a la proposición de ley para abolir la prostitución que anunció el fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el portavoz de Sumar ha señalado que es una iniciativa que parte del PSOE, no del Gobierno, y de la que no conocen su contenido. En este sentido, en la actual coalición de partidos progresistas en torno a Sumar hay varias sensibilidades respecto a esta cuestión, dado que hay posturas a favor de la abolición mientras que los comunes se mostraron en su día favorables a no impedir la prostitución voluntaria.