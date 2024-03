Proposición no de Ley del PP para reducir emisiones CO2 no supera la Comisión del Congreso

Madrid, 11 mar (EFE).- La Proposición No de Ley para impulsar los procesos tecnológicos relacionados con la captura, almacenamiento y usos de CO 2 para reducir el balance de emisiones presentada por el Partido Popular no ha salido adelante en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados.

La propuesta, que busca impulsar las instalaciones de captura de CO 2 para la descarbonización de sectores como la energía y las industrias con emisiones difíciles reducir, se ha debatido en la Comisión de este lunes obteniendo 14 votos a favor (PP), 18 en contra y 3 abstenciones (VOX) .

En un contexto en el que la Comisión Europea asegura que las tecnologías de captura de CO2 son fundamentales para alcanzar la neutralidad climática en 2050, el Partido Popular ha señalado en su exposición que España esta lejos de conseguir los objetivos de descarbonización y sostenibilidad ambiental, tecnológica, económica y social.

La Comisión estima que para reducir 50 millones de toneladas de CO 2 para 2030 requerirá de inversiones aproximadas a los 3.000 millones de euros y entre 6.000 y 9.000 millones de euros en infraestructuras de transportes de CO 2 .

El diputado del grupo Popular César Sánchez Pérez ha insistido en que España y Europa no pueden convertirse en meros importadores de productos como el metal, el acero, el cemento o los fertilizantes elaborados en terceros países con condiciones más favorables que la Unión Europea y ha pedido más ambición para enfrentar los retos del cambio climático y la transición ecológica.

Ya hay proyectos en EEUU con un marco de incentivos, en el norte de Europa para algunas de estas tecnologías y África cuenta con una gran capacidad de almacenamiento geológico, algo que se va a ver en los próximos años y considerá que España no puede "quedarse atrás", agregó.

"Es necesario ser responsables con la ambición climática y hacerlo compatible con el despliegue de las renovables, la economía circular y en estas tecnologías de almacenamiento, que según la Comisión Europea vamos tarde", ha advertido el diputado popular.

Por su parte, José Luis Acebes Galindo (PSOE) ha defendido que el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), es el primer instrumento que se presentó en la Comisión Europea, la cual reconoció el trabajo de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera.

Recordó que el Gobierno, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha invertido entre el 2021 y 2022 en 58 proyectos que contribuyen a la descarbonización e ironizó con que se observa "en esta comisión la versión B del Partido Popular, presuntamente preocupado por el Cambio climático" y aunque se ha "intentado llegar a un acuerdo, y el Partido Socialista ha presentado una enmienda, no ha sido posible"

Otra de las propuestas presentadas en la comisión de esta tarde ha sido la de reutilización del agua y explotaciones ganaderas presentada por ERC, la cual ha salido adelante con 32 votos a favor y 3 abstenciones (VOX).

