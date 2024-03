PP de Murcia asegura que no han hablado con Vox de su propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha asegurado este lunes a preguntas de los periodistas que el PP no ha mantenido "ningún tipo de contacto" con VOX para hablar sobre la propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor que presentará la formación de José Ángel Antelo en la Asamblea Regional. Segado, que ha insistido en que "no es una proposición del PP", ha afirmado que la mirarán "con atención" y que decidirán en función de "la protección del Mar Menor". Al hilo, ha vuelto a afirmar que no van a dar "ni un paso atrás". Para concluir el diputado no ha querido aventurarse sobre si su partido presentará una moción propia y ha afirmado que tomarán decisiones cuando la moción este oficialmente presentada.